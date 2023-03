Il Papa incontra i soccorritori di Mediterranea

Papa Francesco ha ricevuto una delegazione di Mediterranea Saving Humans, che ha incontrato anche il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero vaticano per lo Sviluppo umano integrale. Accompagnata dal cardinale Francesco Montenegro e dagli arcivescovi di Palermo e Napoli, Corrado Lorefice e Mimmo Battaglia, Mediterranea ha voluto condividere con il Papa, ringraziandolo, il cammino che sta percorrendo con le Chiese. "È stato un incontro intenso di oltre un’ora nel quale sono stati affrontati da più punti di vista i temi del Mediterraneo, ovviamente pensando alla terribile situazione di migliaia di donne, uomini e bambini che continuano a morire in quello che è diventato un grande cimitero senza croci": così Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans, ha raccontato l’incontro con Francesco, insieme alla delegazione degli equipaggi della nave che presta soccorso ai migranti. Al Pontefice gli equipaggi della piattaforma di soccorso italiana hanno parlato "dell’amore viscerale, quell’amore che caratterizza il cuore di Dio, il cuore di Gesù e che ogni persona è capace di provare. Quell’amore viscerale - ha raccontato- che ci porta ad agire nel Mediterraneo e in Ucraina".