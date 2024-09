Il papà dei neonati sepolti in giardino: "Non so più chi è davvero Chiara. Darò un nome ai miei due figli"

L’ormai ex fidanzato di Chiara Petrolini rompe il silenzio ed esprime tutto lo sconvolgimento che ha vissuto nelle ultime settimane. Lo choc nell’apprendere che la 21enne con cui aveva una relazione ha partorito due bambini, entrambi figli suoi, a distanza di un anno e ne ha sepolto i corpi nel giardino di casa, a Vignale di Traversetolo. Da venerdì la giovane, che ha nascosto a tutti le gravidanze, è ai domiciliari per omicidio premeditato e soppressione di cadavere e domani sarà interrogata dal gip di Parma. "Sono completamente frastornato. Non ho ancora realizzato cosa sia successo. E soprattutto non so più chi ho conosciuto, chi era Chiara", sono le parole di Samuel. "Mi sembra di essere in un film terribile. Appena le procedure lo permetteranno vorrei riconoscere i bambini, dargli un nome e organizzare una cerimonia", dice.