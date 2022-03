Il Covid rialza la testa Ma i ricoveri scendono

Sono 54.230 i nuovi contagiati da Covid registrati nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto al giorno precedente (48.483); in lieve decrescita invece i decessi, 136 (ieri erano 156), 85.787 i guariti. E a fronte di 453.341 tamponi effettuati (mercoledì 433.961), il tasso di positività sale al 12,% (+0,8%). Secondo il monitoraggio del Gimbe relativo alla settimana 2-8 marzo, si inverte la curva dei contagi: +1,5% in 7 giorni. In calo i ricoveri nella terapie intensive (-18) e nei reparti ordinari (-724).