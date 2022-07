Il caso Grillo e lo stupro di gruppo A sorpresa due amici in aula, udienza-fiume con otto testimoni

Si sono presentati a sorpresa al Tribunale di Tempio Pausania, Edoardo Capitta e Vittoria Lauria, due dei quattro amici genovesi che con Ciro Grillo e Francesco Corsiglia sono a processo con l’accusa di violenza sessuale di gruppo su due ragazze. Violenza che sarebbe stata commessa la notte fra il 16 e 17 luglio 2019 in un appartamento di proprietà della famiglia Grillo, in un residence a Porto Cervo, in Costa Smeralda. I due imputati non dovevano essere sentiti in aula ma hanno voluto essere presenti all’udienza in cui sono stati ascoltati otto testimoni, tra cui i vicini. Un’udienza fiume andata avanti per oltre 6 ore. Sono poi comparsi in aula il tassista che accompagnò le due ragazze, l’amministratore del Billionaire e tre carabinieri.