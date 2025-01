“Tavolo di Rigopiano a casa di un carabiniere”, indagine per furto. Il padre di una vittima: “Una doccia fredda”

Rigopiano (Pescara), 11 gennaio 2025 – Rigopiano senza pace. A pochi giorni dall’ottavo anniversario della strage, indagato per furto e trasferito un carabiniere forestale che aveva in casa un tavolo dell’hotel, recuperato tra le rovine del resort ai piedi del Gran Sasso, albergo di lusso cancellato da una valanga il 18 gennaio 2017, 29 morti, tra le stragi più gravi in montagna.

Rigopiano, la potenza devastante della valanga che ha travolto l'hotel alle 16:49 del 18 gennaio 2017

Ma perché il militare aveva a casa quell’oggetto di arredamento dell’albergo? La vicenda è ancora da ricostruire.

L’area è sempre sotto sequestro, sorvegliata da telecamere perché la storia di questo disastro è tormentata anche per questo. E nel corso degli anni si sono verificati episodi sconcertanti. Li abbiamo ripercorsi con Marcello Martella, padre di Cecilia, l’estetista del resort morta a 24 anni mentre faceva il suo lavoro, e segretario del Comitato vittime.

Marcello Martella, padre di Cecilia, una delle 29 vittime di Rigopiano, e segretario Comitato vittime

Marcello Martella, una lunga lista di fatti imbarazzanti, tra le rovine di Rigopiano.

"Nel 2018, l’anno dopo la strage, per Pasquetta, come familiari avevo sorpreso una folla di persone… in gita. All’epoca non erano ancora state portate via le macerie, c’era ancora tutto. Erano scattate le denunce, anche per una coppia di ragazzi”.

Non è stato un episodio isolato.

"No, è stato anche rubato del rame. Quella volta i ladri erano stati scoperti al Bivio Mirri”.

Si arriva al tavolo trovato a casa del carabiniere.

"Una doccia fredda. Proprio chi doveva controllare...”.

La sua sintesi?

"Rigopiano è lo specchio dell’Italia, dove ognuno pensa di poter fare quello che vuole. E vale anche per la genesi di questa strage. Nessuna sicurezza e prevenzione prima, e nessuna gestione neanche dopo la valanga”.

Il 18 gennaio vi riunirete per l’ottava commemorazione, sarà inaugurato il Giardino della memoria, deicato ai 29 angeli.

"E ogni volta, alla vigilia della commemorazione, succede sempre qualcosa”. Rigopiano, Italia.