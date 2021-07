Roma, 20 luglio 2021 - Green pass, si cambia. Dalla prossima settimana il passaporto verde sarà valido "solo dopo la doppia dose di vaccino". Ad annunciarlo - dando anche la tempistica - è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di 'Agorà Estate' su RaiTre.

Non basta più dunque la prima dose di vaccino per spostarsi e partecipare a eventi: chi ha fatto una sola dose di vaccino e - poniamo - ha in programma di partecipare a un matrimonio, sarà obbligato a fare il tampone. Lo stesso dicasi per le partenze per le vacanze: chi prenderà un aereo ed è solo 'mezzo vaccinato' dovrà tamponarsi nelle ore precedenti.

Costa spiega così il cambio di rotta: "Le indicazioni scientifiche e i pareri del Cts vanno in questa direzione e questa settimana si andrà verso questa soluzione". E non c'è troppo da stupirsi perché, ricorda il sottosegretario "siamo di fronte a una pandemia che muta gli scenari di settimana in settimana, quindi credo sia abbastanza normale che anche i provvedimenti possano mutare". Poi aggiunge: "Sento parlare di green pass alla francese, ma noi in Italia usiamo già il green pass, si può pensare di estenderlo e ampliarlo".

Certo la novità della doppia dose obbligatoria per avere il certificato interessa un gran numero di persone, visto che in Italia - dati di ieri - sono 'solo' 27.581.936 le persone che sono completamente immunizzate.

Le regole per viaggiare in Italia e all'estero

Le regole in Italia

Ricapitoliamo: fino a questo momento chi ha deciso di trascorrere le proprie vacanze in Italia può raggiungere liberamente e con qualsiasi mezzo ogni regione senza obbligo di presentare certificati o effettuare tamponi. Ma le regole, come dicevamo, stanno per cambiare: oltre all'obbligo della seconda dose per ottenere il Green pass, bisognerà infatti scoprire, nella pratica, dove e quando il certificato verrà richiesto.

Dal 1 agosto infatti potrebbe essere necessario presentare il certificato verde anche per prendere un aereo o altri mezzi a lunga percorrenza come treni e traghetti. Nuove restrizioni potrebbero, inoltre, essere dettate dall’eventuale passaggio in altra fascia di colore di alcune regioni. La tendenza è mantenere l’Italia tutta bianca fino al 15 agosto ma Sardegna, Sicilia e Veneto, rischiano il giallo già dal 26 luglio.

Colori e Green pass: le Regioni

Massimiliano Fedriga ha convocato per oggi la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: all'ordine del giorno le questioni che saranno affrontate nella Conferenza Unificata straordinaria e nella Conferenza Stato-Regioni che la ministra Mariastella Gelmini ha convocato rispettivamente per le ore 14.15 e per le ore 14.30 di domani. La Conferenza delle Regioni affronterà anche altri temi legati all'emergenza Covid-19 e in particolare le prossime iniziative del Governo relative alla revisione dell'attuale sistema di monitoraggio del rischio epidemiologico da Covid-19 e alle ulteriori indicazioni sull'utilizzo del Green pass.