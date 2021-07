Roma, 21 luglio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, dopo giorni in cui i nuovi positivi hanno ripreso la corsa (qui il bollettino di ieri). Si teme una quarta ondata, ma lo scenario, ha avvertito il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, sarebbe diverso rispetto al passato: "Grazie ai vaccini - ha dichiarato - eviteremo il sovraccarico delle terapie intensive". In questo quadro, continua quindi il dibattito sul green pass (qui come ottenerlo) e, mentre riguardo al mondo della scuola il governo di Mario Draghi vuole prendere ancora tempo per decidere le regole per il personale, Confindustria propone di richiedere la presentazione del certificato verde ai dipendenti.

Ma anche il mondo dello sport risente della risalita dei contagi e la variante Delta spaventa il Giappone. Se è stata cancellata la tappa in Thailandia del MotoGp, a Tokyo, a due giorni dalla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, è stato registrato un nuovo picco di contagi Covid pari a 1.832, mai così tanti da metà gennaio.

Le regole per viaggiare in Italia e all'estero

Sommario

Covid, il bilancio del 21 luglio

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella pdf.

Le notizie locali / Veneto

Sono 457 i positivi al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore. Il nuovo dato porta il totale degli attualmente positivi in regione a quota 7.782 (erano 4.574 a inizio mese). In calo di cinque posti letto invece il totale dei ricoveri in ospedale, mentre non si registra nessun nuovo decesso per Covid.

In Toscana sono 246.642 i casi di positività al Coronavirus, 306 in più rispetto a ieri (285 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 237.193 (96,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.089 tamponi molecolari e 4.362 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,7% è risultato positivo. Sono invece 5.562 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.550, +9,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 91 (6 in piu' rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi.

Covid Toscana, l'appello di Giani agli over 60: “Vaccinatevi”

Oltre un milione di tamponi Covid eseguiti in Umbria dall'inizio della pandemia e ricoveri stabili negli ospedali in base ai dati aggiornati dalla Regione al 21 luglio. Nell'ultimo giorno sono emersi altri 77 nuovi positivi mentre i guariti sono stati 53 mentre non si registrano altri morti. Sono stati analizzati 1.922 tamponi e 2.193 test antigenici, con un tasso di positività dell'1,8 per cento sul totale (era 1,4 nel giorno precedente). Stabile come detto il quadro dei ricoverati in ospedale, dieci, uno dei quali in terapia intensiva.

In Basilicata 29 nuovi positivi al Coronavirus, quattro in Valle D'Aosta. L'Alto Adige registra, dopo dieci giorni di tregua, un decesso di un paziente Covid e 27 nuovi casi. Altri 15 contagi anche in Molise.