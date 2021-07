Roma, 20 luglio 2021- Con le regole che vuole Speranza potrebbe rischiare di passare in zona gialla la Toscana, oggi al 4% di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive. Nei piani del ministro della Salute, il cambio di colore dovrebbe infatti scattare al 5% (e al 10% per i reparti ordinari). La Regione governata da Giani, nel report del ministero aggiornato a ieri, è quella che ha il numero più alto di posti letto occupati in area criticai. Al 3% si posizionano Calabria, Sicilia, Lazio. Al 2% - che è la media nazionale - Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Campania e Sardegna. Abruzzo, Marche, Umbria e Veneto sono all’1% di occupazione. Mentre restano a zero le province autonome di Bolzano e Trento, Valle d’Aosta, Friuli, Piemonte, Basilicata e Molise.

Il braccio di ferro

Ma sulle soglie di passaggio in queste ore è scontro tra governatori e ministro. La Lombardia si fa portavoce per chiedere la revisione dei numeri, da alzare rispettivamente al 15 e al 20%. L’assessore Letizia Moratti ha fatto sapere che questa sarà la richiesta in conferenza stato regioni, già condivisa con Emilia Romagna e Piemonte.

I posti letto

Ma a che punto è il potenziamento dei reparti critici? A fine aprile la Corte dei Conti - elaborando dati del ministero della Salute – dava questo quadro dei posti letto in terapia intensiva: attivati a livello nazionale 922 sui 3.500 previsti (26%). Il piano del decreto rilancio 2020 aveva finanziato con 1,4 miliardi la riorganizzazione della rete ospedaliera. Di questi, 711 milioni dovevano servire a potenziare l'area critica. Insomma, come ha scritto a inizio giugno Quotidianosanità, i soldi ci sono ma i lavori non sempre sono partiti. In fondo alla lista, nella foto scattata a fine aprile, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, con zero interventi. Mentre la provincia autonoma di Bolzano a quella data aveva completato la sua parte. Mentre Emilia Romagna e Abruzzo erano al 75% del lavoro.

Le assunzioni

Ma, come ha fatto notare il segretario del sindacato medico Anaao, Carlo Palermo, perché i posti letto siano davvero attivi e non ’attivabili’, insomma solo sulla carta, occorrono medici e infermieri. Tanti. Rispettivamente uno ogni sei e uno ogni due posti letto. Quindi la domanda è: quanti ne sono stati assunti? Per avere risposta bisogna sempre riferirsi al solito report dei giudici contabili. Per scoprire che le assunzioni di medici a tempo indeterminato – non solo anestesisti – sono state fino ad aprile 1.350 su 21.414 contratti (26%). Per gli infermieri: 8.757 su 31.990 (27%).

