Torino, 15 settembre 2019 - L'attrice Gloria Cuminetti è stata aggredita senza motivo per strada. Un marocchino 34enne l'ha colpita con un pugno al volto ieri sera, intorno alle 19, nel popolare quartiere Barriera di Milano, dove la donna abita. L'extracomunitario, irregolare sul territorio italiano, l'ha avvicinata e, senza dire nulla, l'ha mandata ko.

L'attrice di teatro e cinema è caduta a terra ed è stata soccorsa da alcuni passanti, i quali, dopo aver assistito alla scena, hanno chiamato i carabinieri. L'aggressore, che aveva importunato anche una coppia poco prima, ha fatto resistenza all'arresto e i militari lo hanno bloccato col taser e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Il marocchino, si è scoperto poi, era sotto l'effetto di sostanze cannabinoidi, in stato di agitazione psicomotoria. È stato arrestato con l'accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi.

Gloria Cuminetti, ha trascorso la notte in ospedale per accertamenti e se l'è cavata con qualche giorno di prognosi. Il peggio è arrivato dopo, quando gli haters hanno cominciato a commentare la notizia postata sulla sua pagina Facebook. La Cuminetti è stata presa di mira sul web per le sue prese di posizione a favore dell'accoglienza degli immigrati e contro il Decreto Sicurezza bis, e invece di attestati di solidarietà, che comunque non sono mancati, si è ritrovata sommersa d'insulti.

"Hai preso botte da una risorsa? Capita", o anche "Restiamo umani eh?", i post apparsi sul profilo Facebook dell'attrice. L'aggressione per mano di uno straniero viene messa in relazione alle prese di posizione di Gloria Cuminetti in materia di immigrazione. "Spero che tu possa riprenderti ma sappi che oggi sono pugni in faccia e domani sarai costretta a chiuderti in un sacco nero perché vigerà la sharia", scrive un altro. E ancora: "Adesso dovresti ringraziare Matteo Salvini x il decreto sicurezza bis, per aver dato in dotazione alle forze dell ordine il taser, forse adesso non potresti più raccontarlo...".

Gloria Cuminetti, attrice trentenne diplomata alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, ha anche alcune presenze in film come 'Sexxx' di Davide Ferrario, e si è vista in alcune pubblicità. Originaria di Bergamo, ma residente nel capoluogo piemontese, in questi giorni la giovane è impegnata sul set di 'Giustizia per tutti', fiction con protagonista Raoul Bova, proprio a Torino.