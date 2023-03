Gli americani ’rubano’ carbonara e parmigiano "Li abbiamo inventati noi"

"Tutto quello che io, un italiano, pensavo di sapere sul cibo italiano è sbagliato. Dal panettone al tiramisù, molti ‘classici’ sono in realtà invenzioni recenti": esordisce così lo speciale del Financial Times sulla cucina italiana. Sotto accusa anche parmigiano e carbonara, in quello che la Coldiretti definisce "un attacco surreale ai piatti simbolo della cucina italiana". L’articolo, rileva l’organizzazione agricola "cerca di banalizzare la tradizionale alimentare nazionale, dalla carbonara al panettone, dal tiramisù fino al Parmigiano Reggiano". Su quest’ultimo, nell’articolo si legge che "prima degli anni ‘60 le forme avevano una consistenza più grassa e morbida rispetto a quella attuale" e che "la sua esatta corrispondenza moderna è il parmigiano del Wisconsin". Una ricostruzione che la Coldiretti bolla come "fantasiosa", rilevando che proprio lo Stato americano del Wisconsin è "la patria dei falsi formaggi Made in Italy". Altrettanto fantasiose, prosegue la Coldiretti, sono le dichiarazioni secondo cui a inventare la carbonara sarebbero stati gli americani.