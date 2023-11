Giulia e Filippo scomparsi, la criminologa: "Lei si fidava e gli stava vicino. Ma ora quel filmato parla chiaro"

Venezia, 18 novembre 2023 – "Ci muoviamo fra dati oggettivi e ipotesi. Temo che il mistero di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta non sia ancora vicino a soluzione, anche se qualche passo avanti gli inquirenti lo hanno fatto". Per Flaminia Bolzan, criminologa e psicologa, è meglio non trarre conclusioni affrettate.

Dottoressa Bolzan, da quale dato oggettivo bisogna iniziare?

"Sicuramente a oggi è dal filmato della aggressione da parte di Filippo a Giulia. A questo punto non ci resta che attendere i risultati sui rilievi di sangue e capelli trovati nella zona industriale di Fossò".

Filippo Turetta, sparito insieme all'ex fidanzata Giulia Cecchettin (Ansa)

Se questi confermassero che le tracce di Dna sono compatibili con quelle della ragazza?

"Potremmo escludere una volta per tutte che Giulia si sia volontariamente allontanata assieme al suo ex ragazzo".

In questo caso, com’è possibile che la giovane non abbia colto prima nel comportamento di Filippo una qualche pericolosità e lo abbia continuato a sostenere e frequentare nonostante si fossero lasciati ormai da tre mesi?

"Perché nonostante tutto crediamo sempre che a noi non possano capitare quelle cose brutte che ci narrano le cronache e tendiamo a pensare che se vogliamo bene a una persona lo possiamo continuare a fare anche in un modo diverso. Giulia aveva certamente una grande amicizia per Filippo e quindi non se ne è allontanata".

Cosa può essere scattato in lui?

"Da quanto sappiamo Filippo ha vissuto molto male la fine della relazione e il timore di essere definitivamente abbandonato da Giulia che si apprestava a continuare i suoi studi in un’altra città. Sentiva in sé un disagio psicologico, tanto che si è deciso a rivolgersi allo sportello di ascolto dell’ateneo".

Giulia presto laureata, lui in ritardo con gli esami: può essere un movente?

"Più che un movente è un elemento in più che ha fatto percepire a Filippo di essere rimasto un passo indietro. Parlerei di invidia per il traguardo raggiunto prima dalla ragazza che lo ha lasciato. Ma non riesco ancora a capire quale sia stato l’episodio dirimente che ha fatto scattare sabato quello che potrebbe essere una tragedia".

L’auto di Filippo continua a essere segnalata ovunque.

"Non ci fa ben sperare, il ragazzo è alla ricerca disperata di una soluzione, di luoghi che conosce".

Dove la potrebbe avere portata e in che condizione?

"Il fatto che le ricerche si siano concentrate su boschi e corsi d’acqua vuol dire che gli inquirenti stanno cercando un corpo".

O due?

"Quello lo possono sapere le forze dell’ordine con ciò che hanno in loro possesso".

Tornando a Giulia: la sorella Elena sembra l’avesse messa in guardia.

"Non sappiamo come lei possa avere recepito le raccomandazioni della sorella, come queste siano state raccontate. E comunque tendiamo a sottovalutare indicatori che non ci fanno piacere".

Mai accettare l’ultimo invito: si può applicare anche in questo caso?

"No, Giulia viveva questa post relazione con autentica amicizia, supportando Filippo nella sua depressione. E a quanto sappiamo non si sarebbe separata da lui neppure andando a vivere altrove, cosa di cui invece lui aveva paura".

Le due famiglie si sono presentate unite nell’appello rivolto ai due ragazzi. Rimarrà un legame fra loro comunque vada a finire?

"Non mi sembra ci sia un rimpallo di responsabilità, entrambe vogliono che questa vicenda finisca".

