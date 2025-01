Giornata della Memoria 2025, frasi anti-ong proiettate sui muri a Roma. Mattarella ad Auschwizt. Meloni: “Tragedia senza paragoni”

09:57

Le dichiarazioni di Tajani e Salvini

"Celebriamo oggi l'80esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Il Giorno della Memoria è un monito assoluto per non dimenticare. Il Governo è in prima linea contro ogni forma di antisemitismo e di negazionismo", scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il vicepremier Matteo Salvini: "Oggi il Giorno della Memoria rischia purtroppo di perdere il suo fondamentale significato davanti a un clima politico generale che ne insulta il fondamento". E aggiunge: "È insopportabile che l'Anpi abbia chiamato alla mobilitazione contro Israele. È terribile che studenti dell'Università di Roma abbiano dovuto denunciare il pericolo che corrono, se non tengono nascosta la loro identità e la propria cultura. Ormai da quando il mondo ha dovuto assistere all'attacco bestiale di Hamas ai kibbutz e al concerto di Nova, in cui la crudeltà di 1.200 assassini è stata perpetrata in nome di un antisemitismo genocida pari a quello del nazismo, si è assistito a un'ondata di antisemitismo senza pari dalla fine della seconda guerra mondiale".