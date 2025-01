Re Carlo agli ebrei di Cracovia: Giorno della Memoria triste e sacro Cracovia (Polonia), 27 gen. (askanews) - Il Giorno della Memoria "è un momento triste e sacro". Lo ha affermato Carlo III, mentre il monarca britannico visitava il centro della comunità ebraica di Cracovia, in Polonia, nell'80esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Alle pareti del centro le foto degli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre da Hamas. "Essere in Polonia nel Giorno della Memoria, mentre commemoriamo gli 80 anni dalla liberazione di Auschwitz, è un momento sia triste che sacro. È un momento in cui ricordiamo i sei milioni di ebrei, vecchi e giovani, che furono sistematicamente assassinati, insieme a Sinti, Rom, disabili, membri della comunità LGBT, prigionieri politici e tanti altri, sui quali i nazisti imposero la loro violenza e il loro odio". "Mentre il numero dei sopravvissuti all'Olocausto purtroppo diminuisce con il passare del tempo - ha ricordato il re britannico - la responsabilità della memoria grava sempre più pesantemente sulle nostre spalle e su quelle delle generazioni che devono ancora nascere". "In un mondo post-Olocausto, progetti come questo centro sono il modo in cui recuperiamo la nostra fede nell'umanità - ha detto ancora - Ci mostrano anche che c'è ancora molto lavoro da fare se non vogliamo solo ricordare il passato, ma usarlo per ispirarci a costruire un mondo più gentile e compassionevole per le generazioni future".