I film da vedere per la Giornata della Memoria. Da Train de Vie e Jojo Rabbit

Roma, 26 gennaio 2025 – Ogni anno, il 27 gennaio, si celebra la Giornata della Memoria. La ricorrenza venne istituita in Italia con la Legge 211 del 2000 per commemorare le vittime dell’Olocausto, nel giorno in cui, finalmente, i cancelli di Auschwitz vennero abbattuti, il 27 gennaio 1945, e le atrocità della Shoah emersero, lentamente, per diventare note al mondo.

In realtà è stato necessario molto tempo prima che il mondo aprisse gli occhi sui terribili fatti accaduti nella guerra mondiale: si tratta di un tema attuale ancora oggi, che continua ancora oggi ed è per questo, per non dimenticare, che abbiamo bisogno di questa giornata.

I film sull’Olocausto da vedere in TV

Oltre a ricordare le atrocità del passato, la Giornata della Memoria rappresenta un monito per il futuro, affinché odio, razzismo e antisemitismo non trovino più spazio nella società. Ecco perché vedere un film in occasione della Giornata della Memoria non rappresenta solo un’occasione di riflessione importante per la consapevolezza storica, bensì uno strumento fondamentale per l’educazione emozionale. Attraverso il cinema ci commuoviamo, indigniamo, emozioniamo: un viaggio che ci permette di entrare in empatia con le storie delle vittime, comprendere e rafforzare il nostro impegno a costruire un futuro più giusto e inclusivo. Qui la nostra selezione di 11 film, di ogni genere, sul tema.

Train de vie

In bilico fra umorismo e dramma, una piccola gemma preziosa diretta dal regista rumeno Radu Mihaileanu. Fra scene drammatiche e momenti esilaranti, come l’esibizione fra musicisti ebrei e gitani, ‘Train de vie’ segue un gruppo di ebrei che organizzano una fuga simulando un treno di deportazione verso la libertà: il sogno di un pazzo, la meravigliosa metafora di un finale impossibile, intriso di delicata poesia. Una curiosità? Il regista aveva offerto il ruolo dell’attore principale a Roberto Benigni, che invece decise di realizzare La vita è bella. Disponibile su Amazon Prime Video.

Schindler’s List

Il capolavoro di Steven Spielberg racconta la vera storia dell’industriale tedesco Oskar Schindler, che salvò oltre mille ebrei dalla deportazione. Con una colonna sonora iconica composta da John Williams e la straordinaria interpretazione di Liam Neeson, il film ha vinto sette Premi Oscar, inclusi Miglior Film e Miglior Regia. Disponibile su Netflix.

Una famosa immagine del film di Spielberg Schindler's List

Il Pianista

Diretto da Roman Polanski, ‘Il Pianista’ narra la storia di Władysław Szpilman, un musicista ebreo che sopravvive agli orrori della Varsavia occupata. Il film, vincitore della Palma d’Oro a Cannes e di tre Premi Oscar, si basa sull’autobiografia dello stesso Szpilman. La performance di Adrien Brody gli valse il premio come Miglior Attore, rendendolo il più giovane vincitore nella storia degli Oscar. Disponibile su Netflix.

La vita è bella

Con sensibilità e delicatezza, Roberto Benigni racconta la storia di un padre che protegge suo figlio dai traumi del campo di concentramento. Il film è stato premiato con tre Oscar, tra cui Miglior Attore per Benigni e Miglior Colonna Sonora. La scena in cui il protagonista trasforma la drammatica realtà in un gioco per il figlio è tra le più commoventi della storia del cinema. Disponibile su Netflix.

Il Bambino con il Pigiama a Righe

Questo film esplora l’amicizia tra il figlio di un ufficiale nazista e un bambino ebreo prigioniero, offrendo un punto di vista innocente sugli orrori della guerra. Basato sull’omonimo romanzo di John Boyne, il film ha suscitato ampio dibattito per la sua rappresentazione simbolica e l’impatto emotivo. Disponibile su Netflix.

Jojo Rabbit

Con un approccio satirico, il film di Taika Waititi racconta di un giovane ragazzo tedesco il cui mondo cambia quando scopre che sua madre nasconde una giovane ebrea. Il film è stato acclamato per il suo mix di humor nero e dramma, vincendo l’Oscar per la Miglior Sceneggiatura Non Originale. Waititi, di origini ebraiche e maori, interpreta anche il ruolo immaginario di Adolf Hitler. Disponibile su Disney+.

Il Fotografo di Mauthausen

Il film è basato sulla storia vera di Francisco Boix, un prigioniero che documentò le atrocità del campo di concentramento di Mauthausen. Le fotografie scattate da Boix furono utilizzate come prove nei processi di Norimberga. Il film, intenso e realistico, offre uno spaccato sul potere delle immagini come strumenti di memoria e denuncia. Disponibile su Netflix.

Shoah

Il monumentale documentario di Claude Lanzmann raccoglie testimonianze dirette dei sopravvissuti e offre un resoconto completo sull’Olocausto. Lanzmann impiegò oltre undici anni per realizzarlo, realizzando un’opera di nove ore che è considerata una delle più importanti testimonianze storiche sul genocidio. Disponibile su RaiPlay.

Anne Frank: la mia migliore amica

Questo film ricostruisce l’amicizia tra Anne Frank e Hanneli Goslar, offrendo una prospettiva intima su una storia già conosciuta. Attraverso i ricordi di Hanneli, il film aggiunge profondità umana alla figura di Anne Frank, mostrando anche il loro ultimo incontro nel campo di Bergen-Belsen. Disponibile su Netflix.

Storia di una ladra di libri

Ambientato nella Germania nazista, questo film segue la storia di Liesel, una giovane ragazza che trova conforto nei libri durante un periodo di grande sofferenza. Basato sull’omonimo romanzo di Markus Zusak, il film esplora il potere della lettura e delle parole come strumento di resistenza. Disponibile su Disney+.

La scelta di Sophie

Con Meryl Streep in una delle sue interpretazioni più intense, questo film racconta la straziante storia di Sophie, una sopravvissuta ai campi di concentramento che porta con sé il peso di una scelta impossibile. Per questo ruolo Meryl Streep ha vinto l’Oscar come Miglior Attrice. Disponibile su Prime Video.