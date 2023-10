Caso Andrea Giambruno, stasera Striscia la Notizia torna sulla vicenda

Milano, 20 ottobre 2023 - E non è finita qui, parafrasando Giorgia Meloni. Perché mentre la relazione tra la premier e Andrea Giambruno va a rotoli, Striscia la Notizia ha in serbo un altro capitolo sul giornalista di Rete 4.

Stasera infatti andrà in onda la terza ‘puntata’ della cosiddetta vicenda Giambruno. A quanto risulta ci sarebbero altri fuori onda, protagonista Giambruno, ma al momento il tg potrebbe decidere di soprassedere. Potrebbe dunque trattarsi anche solo di commenti. Lo si apprende dal programma di Antonio Ricci.

Dopo il caso dei fuori onda in cui l’ex compagno della premier fa battute verso le colleghe della trasmissione per così dire poco rispettose nei confronti di Meloni, Giambruno si è autosospeso per una settimana dalla conduzione di ‘Diario del Giorno’ in accordo con la direzione della testata. La decisione in attesa che l'azienda faccia le sue valutazioni.

Meloni, intanto, ha pubblicamente lasciato il compagno, nonché padre della figlia Ginevra, con un posto pubblicato su X.