Ricci alla Meloni sui fuori onda di Giambruno a Striscia la notizia: “Le ho fatto un piacere”

Roma, 20 ottobre 2023 – Non si placano le polemiche intorno al fuori onda di Striscia la notizia su Andrea Giambruno a cui, oggi, ha fatto seguito l’annuncio della premier Giorgia Meloni sui social, della fine della storia d’amore con il giornalista Mediaset.

Antonio Ricci, Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere

Le parole di ricci

“Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere”. Così Antonio Ricci, padre di Striscia la notizia, ha commentato con l'Ansa la decisione della premier Giorgia Meloni di interrompere la relazione con Andrea Giambruno dopo i fuori onda trasmessi dal tg satirico nei giorni scorsi.

Il fuori onda

Durante la puntata di mercoledì 18 ottobre, Striscia la Notizia ha trasmesso l’audio di una conversazione avvenuta dietro le quinte del programma da lui condotto su Rete4: Diario del giorno. Questa volta - dopo il video trasmesso nella puntata precedente - lo show satirico di Mediaset ha fatto ascoltare l’audio di alcune conversazioni del giornalista in un’altra occasione. “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?”, domanda Giambruno, a cui replica una voce femminile: “L’hai già fatto”.

“Tu sei fidanzata?”, chiede ancora. “Sì, gliel’hai già chiesto stamattina Andrea”, ribatte la stessa donna. Giambruno ancora: “Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”.

Poi l’audio prosegue. “Come amore? Sai che io e ... abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu... Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con .... Però ... generalmente va a Madrid a ciu... Ma hai sco...? C’è fi...? Sc...to?”. “Ascolta - si sente ancora parlare Giambruno -, ti volevo dire una cosa, tu entrerai a far parte del nostro gruppo?”.

“La risposta è: quale?”, replica una donna, e il dialogo fra i due va avanti. “Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe?”. “Sì, sì”. “Però devi darci qualcosa in cambio”. “La mia competenza”. "Sì, devi far parte del nostro gruppo. Noi facciamo le foursome". "C’è un test attitudinale?". "Certo". "Cos’è il sottotitolo?". "Si sco..".

Poi il compagno di Meloni si rivolge a un’altra persona. "Le ho detto: ‘vuoi entrare nel nostro gruppo?’. ‘Sì mi piacerebbe’. ‘Devi fare le foursome con noi’. ‘In che senso?’. ‘Tradotto si sc...’". Quindi interviene un uomo. "Se ti registra Striscia poi vedi te...". "Ma che ho detto raga - ribatte Giambruno -, si ride, si scherza, madonna, veniamo dalla pandemia". "Ma se è finita da 5 anni...", nota una donna. "Manco fossimo all’Agenzia delle entrate", replica il giornalista.

Le frasi sessiste

l tg satirico aveva già beccato altre espressioni “colorite“ e battute “affettuose“ del giornalista. Le prime sul proprio aspetto fisico, le seconde verso una collega. Il tutto questa volta in un fuorionda del programma da lui condotto su Rete4 Diario del giorno. I suoi capelli sono oggetto di battute? "Non mi rompano il c... col ciuffo, ho 42 anni, e ce li ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i co...ni. Qui c’è gente che bestemmia in onda, mi vanno a guardare i capelli”. Poi, rivolto alla sua collega: “L’unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po’… Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima".