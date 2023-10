Andrea Giambruno, Mediaset: “Sospeso dalla conduzione”. Che cosa succede ora all’ex compagno della premier?

Roma, 20 ottobre 2023 – “È stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno a ‘Diario del giorno’ e l’azienda sta valutando con attenzione i fatti”. Così un portavoce di Mediaset sull’ormai ex compagno della premier Giorgia Meloni.

La presidente del Consiglio questa mattina ha annunciato con un post sui social la fine della loro relazione. Il programma oggi è stato condotto da Luigi Galluzzo.

Ma che cosa può accadere ora? E quali conseguenze possono derivare dalla violazione del codice etico dell’azienda?

Giambruno in questi giorni è stato protagonista di alcuni filmati e audio diffusi dal Tg satirico di Antonio Ricci ‘Striscia la Notizia’. Il giornalista, durante dei fuorionda, fa espliciti riferimenti sessuali nei confronti di una collega. Da valutare quindi il danno d’immagine per l’azienda.

Meloni sui social, la relazione con Giambruno finisce qui

L’importanza del codice etico

Cristina Mazzamauro, giuslavorista e partner di diritto del Lavoro di Tonucci & Partners, osserva con l’agenzia Dire: “Il codice etico è un documento importantissimo che integra tutte le norme di condotta e i regolamenti che ogni dipendente deve rispettare nel momento in cui ha un rapporto di lavoro con la struttura. La sua violazione può integrare un profilo disciplinare; se poi il fatto è grave può portare anche a un licenziamento. Ovviamente dovranno seguire tutte le procedure del caso, con audizioni a difesa, termini di giustificazioni o quant’altro, con un iter a difesa anche del giornalista/lavoratore”.

Nel caso specifico, si tratta di fuorionda e “probabilmente Giambruno non pensava di essere ascoltato, ma purtroppo lo è stato- prosegue l’avvocato Mazzamauro - e l’immagine aziendale sicuramente ne risente tantissimo dal punto di vista del ‘brand reputation’, perché un giornalista, che è ‘testimonial’ dell’azienda, di fatto si è reso protagonista di commenti assolutamente inappropriati”.

Che cosa prevede il codice etico Mediaset

Nel codice etico di Mediaset si legge anche che l’azienda ripudia “ogni discriminazione basata sul sesso”. Potrebbe essere accusato di questo Giambruno? “Sì, Giambruno potrebbe aver messo a disagio la sua interlocutrice, peccando di scarso rispetto nei confronti della collega. Ma la gravità di questo caso è che le frasi in questione non sono state pronunciate in un consesso amicale, ma sul luogo di lavoro, in uno studio televisivo e ad una giornalista che non è una sua amica ma una collega. Un minimo di rispetto bisogna sempre tenerlo, anche se c’è un rapporto informale”.

Che cosa comporta il fuorionda

Giambruno potrebbe, a sua volta, fare causa a chi ha diffuso i fuorionda, prevede l’avvocato. “L’azienda – è il ragionamento – potrà difendersi dicendo che il giornalista era comunque sul luogo di lavoro, all’interno di uno studio televisivo, e che oltre alla collega probabilmente con loro c’erano anche altre persone, quindi Giambruno non poteva abbandonarsi ad un eloquio imbarazzante”.

