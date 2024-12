Fumo e panico nella metro, chiuse due stazioni a Roma. Un sedicenne resta intossicato

Un incendio divampato a villa Borghese, il forte odore di bruciato avvertito per le strade del centro storico e il fumo che, rapidamente, si è incanalato nelle gallerie della metropolitana portando alla chiusura di due fermate nel cuore di Roma. Momenti di paura nel pomeriggio tra i passeggeri della linea A. Evacuate le persone che si trovavano nella metro nelle stazioni di Spagna e Flaminio. Soccorso un 16enne, rimasto intossicato, che è stato ricoverato in ospedale. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. A quanto ricostruito, le fiamme sono partite in un cantiere esterno, che pare contenesse delle attrezzature forse in disuso. Il denso fumo si è incanalato nei condotti di areazione intasando le gallerie della metro dove transitavano tanti passeggeri, rendendo l’aria irrespirabile e facendo scattare l’allarme antincendio.