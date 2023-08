Fies, 24enne veneto scomparso nel fiume Sarca: si è tuffato con gli amici e non è più riemerso Il ragazzo era arrivato con gli amici dal Veronese per trascorrere il Ferragosto in Trentino. Stamattina sono ricominciate le ricerche dei sommozzatori, mentre i droni stanno perlustrando la zona dall’alto