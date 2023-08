Bambina di 3 anni caduta in un dirupo in Val di Fassa: soccorsa e portata in ospedale. “Sempre rimasta cosciente”

Canazei (Val di Fassa), 16 agosto 2023 – Paura in Val di Fassa per una bambina di 3 anni precipitata in un dirupo nella zona di Canazei. Immediato l’intervento del Soccorso Alpino, in volo si è alzato anche l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. La piccola è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento. A quanto si apprende, è sempre rimasta cosciente. Al momento non si hanno altre notizie sulle sue condizioni. La bambina, nata nel 2020, è residente a Montebelluna (Treviso).

La dinamica

L’incidente è avvenuto mentre la bambina stava percorrendo a piedi, insieme ai genitori, il sentiero ‘Viel del Pan’ nei pressi del rifugio ‘Fredarola’. Dalle prime informazioni, pare che la piccola si trovasse su un sasso quando è scivolata ed è precipitata per diversi metri sul pendio erboso sottostante. L’erba ha attutito l’impatto. L’allerta al 112 è arrivata intorno alle 11:45, a dare l’allarme gli stessi genitori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Stazione Alta valle di Fassa con l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites che dopo le prime cure hanno portato la bimba in ospedale.

Il sentiero dove è avvenuto l'incidente è molto conosciuto e frequentato e segue la catena montuosa che separa il Gruppo del Sella dalla Marmolada. Il ‘Viel del Pan’ era un’antica via commerciale a cavallo tra Veneto e Alto Adige.

Ferragosto nero in montagna

È stato un Ferragosto nero per la montagna con un bilancio di due morti. Sulle Alpi Orobie un 26enne di Modena ha perso la vita colpito da un masso. Samuele Gugnano era impegnato con due amici in un trekking sulla Direttissima, il sentiero che porta alla vetta del monte Legnone. Il ragazzo è stato travolto dal masso sotto gli occhi dei compagni, precipitando per oltre un centinaio di metri. A nulla è valsa l'immediatezza dell'allarme e la tempestività dei soccorsi. La Procura di Sondrio ha aperto un fascicolo per accertare la dinamica dell'incidente.