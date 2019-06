Roma, 2 giugno 2019 - Il presidente Sergio Mattarella, nel 73esimo anniversario della Festa della Repubblica, ha dato inizio alle celebrazioni deponendo la corona di alloro al Sacello del Milite Ignoto in memoria di tutti i caduti, militari e civili, per servire la Nazione. Assieme al capo dello Stato sono presenti all'Altare della Patria anche il premier Giuseppe Conte, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta e i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico.

"Ricorre oggi la data di fondazione della Repubblica: la festa degli italiani. Sono stati, questi, settantatrè anni di pace per il nostro Paese, garantiti dai valori di libertà, giustizia e democrazia su cui si fonda la nostra Carta costituzionale, riferimento per ogni cittadino e guida per chiunque sia chiamato a responsabilità a favore della collettività". Questo il messaggio inviato da Mattarella al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli. "Sono i valori- aggiunge- che ci accomunano ai popoli d'Europa con i quali condividiamo la costruzione di un percorso basato sui medesimi principi di rispetto dei diritti umani, di vigenza dello stato di diritto, di solidarietà e coesione fra popoli, rivolte all'interno e all'esterno dell'Unione Europea".

FICO - "Non ci devono essere polemiche sterili e strumentali, oggi è la festa di tutti. Nel cielo sventola la bandiera della Repubblica, che significa libertà, democrazia e rispetto di tutte le persone che si trovano sul nostro territorio". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando con i cronisti riguardo le polemiche nei confronti del ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

Buona #FestadellaRepubblica a tutti voi, a tutti noi! pic.twitter.com/FiMiCNZayQ — Roberto Fico (@Roberto_Fico) 2 giugno 2019

DI MAIO - "E' un piacere e un onore essere presente come rappresentante dello Stato alle celebrazioni del 2 Giugno: la festa della Repubblica" scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. "Oggi ringraziamo e plaudiamo ogni cittadino dallo spirito democratico e le nostre Forze Armate, uomini e donne che ogni giorno lavorano per la nostra sicurezza. Buona Festa della Repubblica e auguri a tutti gli italiani!", conclude.

LA PARATA - Circa 300 sindaci con la fascia tricolore hanno aperto la parata attraversando via dei Fori Imperiali, al centro della Capitale, nel giorno del 73esimo anniversario della Festa della Repubblica. Davanti al capo dello Stato e alle altre autorità presenti, sfileranno 3.975 persone in rappresentanza di tutti i corpi dello Stato. L'inclusione è il tema scelto quest'anno per la parata. Le novità di quest'anno è la partecipazione del personale della Riserva selezionata, del personale civile della Difesa e dei veterani.

