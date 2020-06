Roma, 11 giugno 2020 - Sì agli sport di contatto, calcetto compreso, ancora ferme discoteche e fiere. Sono alcune delle importanti novità sulla Fase 3 del Coronavirus in Italia che emergono dalla bozza di Dpcm su cui è al lavoro il governo Conte. Il decreto dovrebbe vedere la luce nelle prossime ore ed è ancora suscettibile di modifiche, ma già emergono dettagli importanti sulle possibili nuove riaperture. E, soprattutto, questa volta sembra chiara la volontà di delegare a livello territoriali eventuale accelerazioni o frenate sul via libera alle attività. La linea guida sarà, come sempre, l'andamento della situazione epidemiologica.

Sport

Arriva l'ufficialità per la ripartenza dei campionati: via dal 12 giugno, ma a porte chiuse (c'è la Coppa Italia domani sera), mentre dal lunedì 15 tornano anche gli "sport di contatto" a patto che sia "accertata la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida". Via libera quindi a calcetto, basket e via dicendo, ma l'ultima parola spetterà alle amministrazioni locali

Discoteche, fiere e cinema

La novità principale riguarda lo stop, forse inatteso, per le discoteche. "Restano sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi", si legge nella bozza del decreto. Una frenata dopo le polemiche di questi giorni che, in realtà, riguardavano più le regole stringenti che l'eventuale riapertura.

Ma attenzione, perché anche in questo caso si delega alle amministrazioni locali l'eventuale variazione sulla ripartenza, così come per cinema e concerti: "Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori" . Le discriminanti saranno le "dimensioni e le caratteristiche dei luoghi."

Centri estivi

Via libera ai centri estivi e alle aree gioco nei parchi. "È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia", si legge nella bozza. Che precisa: "È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone e abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici".

Crociere

Fino al 14 luglio sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. "È consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta inoperosa", dice la bozza.