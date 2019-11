Taranto, 19 novembre 2019 - Perquisizioni e sequestri sono in corso negli uffici di Taranto dell'ex Ilva ArcelorMittal da parte della guardia di Finanza. L'intervento è stato disposto su delega della procura di Taranto nell'ambito dell'inchiesta avviata dopo l'esposto presentato dai commissari dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria in cui si evidenziano da parte di ArcelorMittal compotamenti lesivi dell'economia nazionale, sottrazione di materie prime e possibile danno agli impianti.

La Procura di Taranto, che ha conferito delega specifica alla Guardia di finanza, ha aperto un fascicolo di inchiesta ponendo a base come ipotesi di reato l'articolo 499 del Codice penale, distruzione di materie prime e di mezzi di produzione con danno all'economia nazionale. Alla Finanza dovrebbe affiancarsi sempre per la stessa indagine, ma su altro versante il Noe dei carabinieri.

Di pari passo va avanti l'inchiesta milanese sull'addio di ArceloMittal all'Ilva: oltre all'aggiotaggio informativo, ossia alle false comunicazioni al mercato, i pm contestano il reato di distrazione di beni del fallimento. In attesa della sentenza del Tribunale di Milano, ArcelorMittal sospende la decisione di spegnere l'altoforno 2 di Taranto.