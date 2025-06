Etna in attività stromboliana. Collassa parte del cratere Sud-Est. Una nube di cenere alta alcuni chilometri

Roma, 2 giugno 2025 - Sull'Etna esplosioni stromboliane, accompagnate da attività eruttiva e il crollo di una parte del cratere. Una nube eruttiva di alcuni chilometri sovrasta il vulcano siciliano, segnala l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo, di Catania. Il flusso piroclastico è stato probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. Il magma però non avrebbe oltrepassato l'orlo della Valle del Leone. Contestualmente, l'attività esplosiva dal cratere di Sud-Est è passata a fontana di lava. Il tremore vulcanico ha raggiunto valori molto alti. Il centroide delle sorgenti è nell'area del cratere di Sud-Est.

Eruzione dell'Etna vista da San Giovanni La Punta (Catania): nube di cenere alta chilometri

Le esplosioni sono intense e in crescita, fa sapere l'Ingv etneo. Nelle scorse ore era stata segnalata la ricaduta di cenere fine in località Piano Vetore. Il modello previsionale indica che una nube eruttiva prodotta dall'attività in corso si disperderebbe in direzione ovest-sud-ovest.

L'attività infrasonica risulta elevata sia per quanto riguarda il tasso di accadimento che per l'energia degli eventi che sono localizzati in corrispondenza del Cratere di Sud Est. Per quanto riguarda le deformazioni del suolo, si osserva una variazione di strain alla stazione DRUV di circa 25 nanostrain.