Esplosione nell’azienda del Tavernello Operai in fuga, evacuate le famiglie

Lingue di fuoco e nubi di fumo nero visibili a chilometri di distanza, poi una forte esplosione e una serie di deflagrazioni più lievi. Gli operai che scappano correndo via e le prime sirene dei soccorsi che si sentono in lontananza. Dopo i terribili giorni dell’alluvione, con centinaia di evacuati e danni a non finire, Faenza vive un’altra giornata di passione. Un vasto incendio ha ieri mattina 15 silos da 200 metri cubi di alcol dello stabilimento dell’azienda vitivinicola Caviro Extra, del Gruppo Caviro, che ha Tavernello come brand più famoso: nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, insieme alla Protezione civile, ha avvertito i residenti di abbandonare la zona creando una sorta di zona rossa di un chilometro intorno all’area: circa 500 le persone evacuate, che poi alle 20 sono tornare nelle abitazioni.