"Esame negato? Nessun errore"

BOLOGNA

"La posizione del ministero dell’Istruzione è quella data dalla scuola" il liceo Sabin di Bologna. Ad affermarlo è il capo dipartimento del ministero, Carmela Palumbo, in un messaggio letto nella trasmissione ’La vita in diretta’, in relazione alla vicenda di Nina, affetta dalla sindrome di Down, che non è stata ammessa all’esame di maturità. "Il percorso viene deciso il primo anno di studi e quindi non può essere modificato in corso d’opera – precisa Palumbo – . C’è stato un approfondimento anche dell’Ufficio scolastico regionale, dell’ufficio del capo dipartimento, del provveditore: tutti abbiamo ritenuto congrua la decisione del Consiglio scolastico che è stata assunta non per penalizzare la studentessa né la famiglia". Certo è che "questi casi sono motivo per future riflessioni politiche".

Al contempo, il papà di Nina, Alessandro Sorrentino precisa che "le vie legali sarebbero lunghe ci vorrebbe più tempo di quanto ne abbiamo per trovare una soluzione per il futuro di nostra figlia". Certo è che "un obiettivo è stato centrato: sono contento che il Ministero abbia detto che questi casi sono motivo per future riflessioni politiche".