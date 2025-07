Allerta meteo per temporali (arancione e gialla): ecco le regioni coinvolte

Roma, 12 luglio 2025 – L’Italia torna nel mirino dei temporali: è in arrivo un peggioramento delle condizioni meteo che potrebbe portare anche fenomeni rilevanti. Un nucleo perturbato proveniente dalle isole Baleari, nel corso della giornata di domenica, si sposterà dai settori tirrenici centro-settentrionali verso il Nordest, determinando una fase di maltempo, in particolare sui settori centro-orientali del Nord e sui settori occidentali delle regioni centrali peninsulari.

Rischio criticità idrogeologiche

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese - si legge in una nota - potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Le previsioni meteo

Saranno diverse le aree del Paese nelle quali i cittadini sono invitati a prestare attenzione. L'avviso prevede infatti dalle prime ore della giornata di domani, domenica 13 luglio, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, dapprima su Liguria e Toscana, in estensione a Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Lombardia e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

La mappa di 3bmeteo

L’allerta e le regioni coinvolte

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 13 luglio, allerta arancione su settori della Toscana. Allerta gialla in Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e settori di Lombardia e Toscana.