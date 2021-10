Tel Aviv, 25 ottobre 2021 - Eitan Biran deve tornare in Italia dalla zia Aya, dove c'è la sua residenza abituale. E' questa la decisione del Tribunale della famiglia di Tel Aviv. Giunge dunque a una conclusione la disputa giudiziaria per l'affidamento del bambino di sei anni, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone.

La decisione del giudice

La giudice Iris Ilotovich-Segal ha espinto la tesi del nonno materno, Shmuel Peleg, secondo cui Israele è il luogo normale di residenza del piccolo. Respinta anche la tesi che Eitan abbia due luoghi di residenza, Israele e Italia. La corte ha rigettato anche la tesi di Peleg convinto che Israele sia il luogo dove debba crescere Eitan dal momento che i suoi genitori, morti nella tragedia della funivia, volevano tornare a vivere nello Stato ebraico.

La giudice ha messo l'accento sulla continuità nella vita del bambino, arrivato in Italia appena nato e lì vissuto finora. Il tribunale ha rilevato che il bambino aveva legami più profondi e si sentiva maggioramente suo agio con la sua famiglia italiana e l'ambiente circostante di quanto non avesse con la sua famiglia israeliana e con l'ambiente circostante. Inoltre la corte ha affermato che il nonno ha violato la Convenzione dell'Aia portando via Biran dall'Italia senza una sentenza del tribunale.

Il nonno indagato per rapimento

Peleg dovrà pagare 70mila Shekel (circa 18mila euro) di spese processuali. L'uomo resta indagato in Italia per il rapimento del nipote insieme all'ex moglie e nonna dal piccolo Etty Cohen. Il bambino era stato portato in aereo, senza permesso, in Israele lo scorso settembre dopo essere stato prelevato a Pavia dalla casa della zia, affidataria legale. Gli avvocati italiani di Peleg lo hanno difeso dicendo che il loro assistito aveva "agito d'impulso", poiché preoccupato per la salute di suo nipote dopo essere stato escluso dai procedimenti legali relativi alla custodia del bimbo.

Tecnicamente, il nonno può ancora chiedere l'affidamento ai tribunali italiani, ma le sue possibilità sono scarse dopo la sentenza del tribunale israeliano. Dopo l'udienza del 23 settembre, il tribunale aveva disposto l'affidamento congiunto di Eitan Biran tra la zia italo-israeliana e il nonno israeliano, in attesa del processo sulla vicenda che si è svolto l'8 ottobre.

Gli avvocati della zia

"Pur accogliendo con soddisfazione la sentenza della giudice Ilutovich crediamo che in questo caso non ci siano né vincitori né vinti. C'è solo Eitan e tutto quello che chiediamo è che torni presto a casa sua, ai suoi amici a scuola, alla sua famiglia, in particolare per la terapia e gli schemi educativi di cui ha bisogno", hanno commentato i legali della famiglia di Aya Biran - gli avvocati Shmuel Moran e Avi Himi - subito dopo la sentenza della giudice.