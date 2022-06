E Marine telefona al vecchio padre

La deputata

del Pas-de-Calais Marine Le Pen ha rivelato

di aver telefonato

al padre nonché patriarca dell’estrema destra francese, Jean-Marie

Le Pen, che ieri festeggiava 94 anni. Era "molto felice di questa situazione", ha detto Le Pen, aggiungendo: "Mio padre è un patriota che ha combattuto per tanti anni". L’ex Front National celebrerà in autunno mezzo secolo di vita. Inoltre, Marine ha detto che non riprenderà la guida del Rassemblement National lasciandola

al giovane presidente

ad interim Jordan Bardella, per consacrarsi alla presidenza del futuro gruppo all’Assemblée Nationale.