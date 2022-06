"È il virus più contagioso al mondo" I virologi: Omicron 5 infetterà tutti

"Il Covid non si è affatto ’raffreddorizzato’, Omicron è ben altro che un raffreddore. Mi aspetto il picco di Omicron5 a fine luglio, e poi in autunno una nuova variante, per la quale dovrebbe esserci il vaccino adatto". È la previsione del virologo dell’Università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, che invita a non abbassare la guardia. "La mascherina va portata in spiaggia esattamente come portiamo gli occhiali da sole. Prima o poi – prosegue – Omicron ce la faremo tutti perché è un disastro, perché il virus sfugge e colpisce anche chi è guarito e anche i vaccinati. Omicron crea situazioni meno pesanti ma c’è il rischio di un ulteriore incremento del numero di casi, che sono sottostimati, saranno circa 100mila al giorno secondo me". Non usa mezzi termini per esprimere i suoi timori il presidente della Società italiana di virologia, Arnaldo Caruso (nella foto): "Omicron 5 può essere considerato il virus più contagioso al mondo e proprio in questa caratteristica sta la sua pericolosità. Dopo questa fiammata estiva, in autunno Covid ritornerà e quello che vedo è che non siamo preparati a livello territoriale. Temo che possa verificarsi di nuovo un intasamento dei Pronto soccorso a scapito dell’assistenza agli altri malati". Matteo Bassetti, primario al San Martino di Genova, interviene sul tema quarta dose. "Si è ballato troppo a lungo se farla o meno e così oggi 3 italiani su 4 non l’hanno fatta. Se a settembre-ottobre avremo la stessa prevalenza sul richiamo, saranno dolori".

red. int.