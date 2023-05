Droni su Mosca, colpiti tre edifici Ma Kiev: "Non siamo stati noi"

La guerra dei droni raggiunge Mosca. Mentre l’Ucraina è oggetto per la terza notte consecutiva di pesanti attacchi contro le città, una salva di otto velivoli senza pilota ha raggiunto la capitale russa e tre hanno colpito altrettante grandi torri residenziali. Altri droni sarebbero caduti nella regione di Belgorod, su un centro profughi, facendo, secondo il governatore della regione, almeno un morto e diversi feriti. L’Ucraina, come già fece per i droni sul Cremlino, ha negato ogni coinvolgimento. "Certo, ci piace vedere e prevedere un aumento degli attacchi. Ma ovviamente non abbiamo nulla a che fare direttamente con questo", ha detto il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. Ma Vladimir Putin è furioso. "Kiev – ha detto – ha scelto la strada dell’intimidazione dei cittadini russi attaccando le strutture civili, che è un chiaro segno di attività terroristica. Kiev avrà una risposta sul campo".