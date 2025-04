Dieci minuti da record . Lady Amazon e Katy Perry nello Spazio (e ritorno)

Chi bacia la terra, chi ringrazia l’universo. Hanno assaggiato l’assenza di forza di gravità e sono tornate tutte intere: défilé nello spazio perfettamente riuscito. Non hanno un capello fuori posto e nelle tute "eleganti e sexy" della griffe Monse sembrano le nipoti delle Charlie’s Angels. Atterrano in sei, protagoniste di una missione epocale che le fa ridere e piangere insieme: il primo viaggio tutto al femminile oltre la mesosfera dopo poche lezioni last minute per astronauti. Una scorribanda a 106 chilometri sopra il livello del mare, oltre il confine immaginario della linea di Karman che separa la nostra atmosfera dal cosmo.

Breve ma intensa: meno di dieci minuti, che però valgono evidentemente il prezzo del biglietto a sei zeri e sono "l’occasione per incoraggiare le giovani donne a lottare per i propri sogni". La ‘missione’ NS-31 di Blue Origin, la società spaziale del patron di Amazon Jeff Bezos, è partita ieri alle 15.30 dalla base d Van Horn, in Texas, ed è rientrata con i tre paracaduti dispiegati in un atterraggio perfetto. È stato proprio proprio Bezos ad aprire il portellone della capsula e a dare il bentornato alla fidanzata, la scrittrice di bestseller Lauren Sanchez, pilota di elicotteri responsabile del design delle tute attillate che – parole sue – "uniscono glamour ed efficacia tecnica e aggiungo un tocco di brio allo spazio".

Lei lo ha abbracciato e ha chiesto subito di vedere i figli, poi con gli occhi lucidi ha raccontato di avere visto una Luna spettacolare e di avere percepito la Terra "così calma e viva: siamo tutti qui insieme, più connessi di quanto pensiamo". Quindi non ha resistito e si è rivolta al compagno: "Jeff, se non volevi sposarmi non era necessario mandarmi addirittura nello spazio". La popstar Katy Perry, che durante il volo ha intonato What a wonderful world, è stata la seconda a uscire dalla navicella. Sulla scaletta ha alzato al cielo una margherita, poi ha baciato la terra: "Ho scelto questo fiore – ha spiegato – perché è forte e resiliente, cresce in ogni condizione e ci ricorda la bellezza". È anche un omaggio alla figlia Daisy avuta con l’attore Orlando Bloom: "Dopo la maternità – ha aggiunto – questa è l’esperienza più bella della mia vita". E già che c’era ha lanciato il prossimo tour promettendo una canzone sull’esperienza nello spazio.

Bacio alla terra anche da parte dell’anchor di Cbs Gayle King, che ha ricordato di avere accettato la sfida malgrado la paura del volo, spinta dall’amica e collega Oprah Winfrey rimasta lì in attesa. Radiose anche le altre tre: Aisha Bowe, originaria delle Bahamas, ex scienziata della Nasa e oggi imprenditrice; la vietnamita Amanda Nguyen, ricercatrice nel campo della bioastronautica, donna dell’anno per Time e già candidata al Nobel per la Pace per l’impegno a favore delle vittime di violenza sessuale; l’attivista Kerianne Flynn, che dopo una carriera di successo nella moda e nelle risorse umane si è data al cinema producendo film come Lilly, tributo all’attivista contro le disparità salariali Lilly Ledbetter.

Flynn piange e promette: "Siamo legate per sempre". King si sente "superconnessa all’amore". Kate Perry adesso sente di potersi affidare all’universo. La futura signora Bezos aveva già spiegato: "A casa nostra abbiamo un detto: la vita decolla oltre la paura".