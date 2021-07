Roma, 18 luglio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Negli ultimi giorni la risalita delle curva epidemica, minacciata dalla variante Delta, continua a preoccupare e al centro del dibattito è l'uso del green pass (qui come ottenerlo e cosa fare se non arriva), allo studio del Cts dalla prossima settimana (qui le norme al vaglio). Il punto interrogativo restano i bar e i ristoranti, mentre sembra abbastanza chiaro che il certificato verde sarà esteso per partecipare a eventi pubblici e cerimonie, accedere alle Rsa, per gli spostamenti sul nostro territorio tra regioni di colori diversi e, naturalmente, per viaggiare all’estero.

Sondaggio / Il Green pass spacca gli italiani

Intanto, uamentano i casi di positivi al Covid alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo il primo contagio accertato ieri (si tratta di un tecnico), il virus è stato trovato anche in due atleti che soggiornano al Villaggio Olimpico, come ha comunicato il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici spiegando che si tratta di due atleti.

Covid, il bilancio del 18 luglio

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella pdf.

Le notizie locali / Veneto

Sono 379 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Veneto, mentre non c'è stato alcun decesso rispetto a ieri. Il numero complessivo degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 428.550, quello delle vittime resta invariato a 11.629. Ancora in calo i numeri ospedalieri. i malati Covid ricoverati sono complessivamente 239 (+1), mentre scendono di un'unità nelle terapie intensive, 16. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 6.816 (+318).

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 388.745 casi di positività, 266 in più rispetto a ieri, su un totale di 13.203 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'2%. La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 63 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (49) e Bologna (39); poi Modena (31), Parma (20), Cesena (11) e Ravenna (11). Quindi Ferrara (5), Forlì (5) e infine Circondario Imolese (4). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.959 tamponi molecolari, per un totale di 5.120.930. A questi si aggiungono anche 8.244 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 48 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 372.771. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.706 (+218 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.552 (+223), il 94,3% del totale dei casi attivi. Non si registrano nuovi decessi.

In Toscana 245.976 i casi di positività al Coronavirus, 243 in più rispetto a ieri (238 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 237.022 (96,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.879 tamponi molecolari e 4.311 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,4% è risultato positivo. Sono invece 4.229 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.056, +11,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 82 (2 in piu' rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in meno). Non si registrano nuovi decessi.

Un ricoverato Covid in più negli ospedali dell'Umbria a fronte di una nuova impennata di nuovi casi giornalieri, 67 (contro i 30 di sabato), è il quadro delineato dai dati della pandemia sul sito della Regione. Rimane invece stabile a uno il numero dei pazienti in intensiva e ancora per un giorno non sono state segnalate nuove vittime. Non viene segnalato alcun nuovo guarito e gli attualmente positivi sono ora 753, 67 in più del giorno precedente. I tamponi analizzati sono stati 1.424 e 2.853 i test antigenici, con un tasso di positività in rialzo all'1,56 per cento (era 0,6 nelle 24 ore precedenti).

Nell'attesa del bollettino quotidiano, a Palermo è positivo alla variante inglese, e non a quella Delta come si sospettava, il neonato di due mesi ricoverato all'ospedale Cervello complicazioni legate al Covid. È intubato e in rianimazione per alcuni problemi cerebrali, le sue condizioni sono stabili. Anche la madre del piccolo è risultata positiva. È inoltre ancora ricoverata, intubata, all'ospedale Di Cristina l'altra bambina di 9 anni, anche lei positiva al Covid. Da quanto si apprende pare che "i genitori non sono vaccinati. La sorella è stata a lungo in Spagna e i genitori sono no-vax".

Le altre Regioni

Sono 12 i nuovi positivi in Basilicata.

Le altre notizie

Focolaio dopo la partita Italia-Belgio: 91 contagiati in un pub di Roma

Ma perché non vogliono il Green pass? - di Michele Brambilla

BoJo ha avuto contatti col ministro positivo al Covid