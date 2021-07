Roma, 14 luglio 2021 - Mentre continuano a crescere i contagi Covid, dovuti alla variante Delta, un po' in tutta Europa si discute sul Green pass, inteso non più solo come passaporto per i viaggi, ma anche come possibile lasciapassare per andare al ristorante o al bar, a concerti, discoteche, eventi in generale. Insomma, il modello Macron, su cui l'Italia al momento sta discutendo, con toni anche aspri. In quest'ottica è utile un ripasso generale su come ottenere il famoso Green pass. Intanto i vaccinati, i guariti o chi si è sottoposto a test negativo dovrebbero ricevere - via sms o e-mail - il codice (authcode) di avvenuta vaccinazione, test negativo o guarigione.

Come scaricare il Green pass

Una volta ottenuto il codice, si possono scegliere tra queste opzioni:

- Andare sul sito https://www.dgc.gov.it/ e accedere tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie)

- Scaricare AppImmuni

- Scaricare App IO

- Presto sarà possibile accedere al Green pass anche dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale

Se si hanno i requisiti per ottenere il Green pass (vaccinazione, guarigione o test negativo) ma ancora non arriva il famoso codice via sm o email, non bisogna perdersi d'animo: si può chiamare il 1500 per richiederlo o scrivere a codice.dgc@sanita.it, basterà indicare il proprio codice fiscale, la data della vaccinazione, del tampone negativo o la data primo tampone positivo per i guariti e l'email a cui si vuole ricevere il codice per scaricare il pass.

Inoltre si può chiedere aiuto al medico di base, al pediatra o nelle farmacie: il medico e il farmacista, accedendo con le proprie credenziali al Sistema Tessera Sanitaria, potranno recuperare la Certificazione verde COVID-19. Serviranno il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria. La Certificazione verde COVID-19 in questo caso sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.

Certo, soprattutto per chi non è nativo digitale, il meccanismo può risultare ostico. Che fare se qualcosa non va come dovrebbe? Si può chiedere assistenza tecnica (per esempio sull’uso della piattaforma o delle APP) chiamando il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) oppure scrivere a cittadini@dgc.gov.it.