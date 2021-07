Roma, 17 luglio 2021 - Attesa per i dati di oggi sui contagi Covid in Italia contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Ieri i casi hanno sfiorato quota 3mila (2.898 per l'esattezza), mentre in più regioni vengono identificati focolai. L'ultimo, in ordine di tempo, a Pantelleria, dove sono stati trovati 26 positivi dopo una festa privata.

"L'età media dei contagiati è di 28 anni e stiamo toccando un picco più basso anche rispetto alla scorsa estate", ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanita' e portavoce del Comitato tecnico scientifico nella conferenza stampa sul monitoraggio settimanale della cabina di regia. Intanto le Regioni vanno in pressing perché si cambino i criteri alla base delle zone di rischio indicate con i diversi colori nell'emergenza all'indomani della nuova impennata dell'indice Rt e dell'incidenza dei casi di Coronavirus nel nostro Paese. Da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, c'è stata un'apertura: "Ragionevole che nei cambi colore e nelle conseguenti misure contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatorì".

Sommario

E, secondo stime di Coldiretti e Fiavet, crollano le prenotazioni di vacanze all'estero: sia per la ripresa dei contagi legati alla variante Delta sia per le difficoltà di rientro. In effetti sono sempre di più i Paesi che impondono test e quarantene, come la Francia che ha deciso una nuova stretta sugli ingressi di visitatori stranieri.

Il bollettino Covid del 17 luglio 2021

Regioni / Veneto

Altro dato pesante dei nuovi positivi Covid in Veneto, con 424 contagi in sole 24 ore, dopo i 425 della giornata di ieri. Dati di questa entità non si registravano dalla metà dello scorso maggio. Vi sono anche 3 decessi rispetto a ieri, che portano il totale a 11.629. Dall'inizio dell'epidemia il numero complessivo degli infetti sale a 428.171. I dati clinici salgono per quanto riguarda i ricoveri nelle aree mediche, 238 (+4), mentre scendono di un'unità nelle terapie intensive, 17. I soggetti positivi attualmente in isolamento domiciliare sono 6.488.

Salgono ancora i casi in Toscana: i nuovi casi registrati in regione nelle ultime 24 ore sono 222 su 12.968 test di cui 5.319 tamponi molecolari e 7.649 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,71% (4,5% sulle prime diagnosi). L'ultima volta che i contagi giornalieri erano stati sopra 200 risale al 30 maggio scorso quando furono 263 i casi registrati in un giorno. L'età media dei nuovi positivi è 31 anni circa. Non si registra però nessun decesso: il dato complessivo rimane quindi di 6.898. Crescono leggermente i ricoveri: sono 80, 4 in più rispetto a ieri, di cui 17 in terapia intensiva, 1 in più. Gli attualmente positivi sono oggi 1.846. Sono invece 1.766 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere. Dall'inizio dell'epidemia i casi registrati sono 245.733.

Le altre regioni

In Basilicata si registrano 11 nuovi casi e 4 guarigioni.