Roma, 23 maggio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, dopo giorni in cui la curva epidemica mostra un andamento in discesa. Da domani in tutta l'Italia si torna a respirare una quasi normalità perché il Paese entra in zona gialla, mentre diverse Regioni già cominciano a sperare nella zona bianca, che significherebbe la quasi totale assenza di restrizioni.

Nel frattempo anche le vaccinazioni anti-Covid continuano a mantenere un buon passo (qui la dashboard in tempo reale). E uno studio britannico rivela oggi l'efficacia dei sieri di Pfizer e Astrazeneca contro la variante indiana, che da giorni preoccupa sopratutto il Regno Unito. "I dati - ha dichiarato il ministro della Salute, Matt Hancock - mostrano che la somministrazione di entrambe le dosi è assolutamente vitale".

Covid, il bilancio del 23 maggio

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti di oggi del ministero della Salute e la tabella in pdf.

Sommario

I dati dalle Regioni / Toscana

I nuovi casi registrati in Toscana sono 382 su 16.834 test, di cui 11.014 tamponi molecolari e 5.820 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (6,0% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione, Eugenio Gian, nel suo consueto report sui social. Rispetto a ieri diminuiscono, quindi, i contagi giornalieri a fronte di un numero inferiore di test, con il tasso di positività in rialzo: nel precedente report i casi erano 358 su 22.050 tamponi, con un'incidenza di positivi pari all'1,62% (4,8% sulle prime diagnosi).

Sono stati 133 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 3 i decessi. Numeri che confermano il calo costante della curva dell'infezione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è di 421.924, quello delle vittime è 11.528. Rispetto a ieri si segnala un leggero aumento dei dati clinici: sono 857 (+4) i ricoverati in totale, dei quali 761 (+8), in area non critica, e 96 (-4) nelle terapie intensive,i. Gli attualmente positivi sono 11.150 (-146)

Marche

In calo nell'ultima giornata il rapporto tra positivi al Coronavirus e test eseguiti nelle Marche: sono stati rilevati 107 nuovi positivi su 1.889 nuove diagnosi (5,7%; 7,6% il giorno prima). Giù la percentuale anche nel percorso di screening antigenico: 459 test e riscontro di 12 casi (da sottoporre a tampone molecolare), pari al 3% (4% nella precedente rilevazione). Nelle ultime 24 ore "3.746 tamponi: 1.889 nel percorso nuove diagnosi (di cui 459 nel percorso Antigenico) e 1.857 nel percorso guariti". Tra i contagi il numero più alto, ancora un volta, è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (34); a seguire le province di Ascoli Piceno (22), Ancona e Macerata (18 ciascuna), Fermo (9); 6 da fuori regione.

Umbria

Tornano sotto quota 2 mila gli attualmente positivi al Covid, 1.967 a domenica 23 maggio, 63 in meno di sabato. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 40 i nuovi positivi, 102 guariti e un altro morto per il virus, 1.389 dall'inizio della pandemia. Sono stati analizzati 1.890 tamponi e 3.077 test antigenici. Il tasso di positività è dello 0,8 per cento sul totale (0,6 sabato) e del 2,1 sui soli molecolari (era 1,9). I ricoverati negli ospedali nei reparti ordinari sono 91, uno in meno, e 13 (uno in più) nelle terapie intensive.

Le altre Regioni

Sono 3 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Molise. Altri 41 nuovi positivi e un decesso nella provincia autonoma di Bolzano. In Basilicata non si registrano decessi mentre sono 38 nuovi casi.