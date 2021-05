Roma, 24 maggio 2021 - Si è aperta la settimana che potrebbe portare le prime regioni in zona bianca dopo la svolta sui parametri per l'ingresso nelle fasce. L'unica ad aver assaporato l'area più bassa di rischio è stata per una breve parentesi la Sardegna, ma in pole position ora ci sono sette regioni che hanno la concreta possibilità di arrivare in zona bianca entro la metà del mese di giugno. Secondo le previsioni, da martedì 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passeranno in fascia bianca; da lunedì 7 giugno, invece, saranno in zona bianca Abruzzo, Umbria, Veneto e Liguria.

Zona bianca: regole e cosa si può fare. Le regioni in pole position

Ma come si può entrare in zona bianca? In sintesi bisogna stare sotto i 50 contagi per 100mila abitanti per 21 giorni di seguito. Quindi va monitorato il numero dei contagiati e dietro le sette regioni quasi sicuramente bianche a breve, altre si stanno mettendo in coda: si tratta di Lombardia, provincia di Trento, Lazio, Sicilia, Marche, Emilia-Romagna, Piemonte e Calabria.

In ogni caso è questione di una manciata di giorni: chi non ce la fa a 'sbiancarsi' entro metà giugno dovrà attendere l’abolizione del coprifuoco prima del 21 giugno, la data ufficialmente fissata dal governo.