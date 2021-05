Roma, 21 maggio 2021 - Italia pronta a passare tutta in zona gialla. Da lunedì 24 maggio anche la Valle d'Aosta entrerà nella fascia più bassa di rischio contagi Covid. E, mentre Il moniotiraggio settimanale registra un nuovo calo dell'Rt nazionale (a 0.78 dallo 0.86 della scorsa settimana), diverse regioni cominciano ad avere i numeri da zona bianca, che vorrebbe dire un ritorno alla normalità. Per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna il conto alla rovescia è già partito: dal 1° giugno passeranno nella fascia senza coprifuoco e con tutte le attività aperte (resta però l'obbligo di mascherina e distanziamento).

Il bollettino Covid del 21 maggio

Nuovi protocolli in arrivo

Oggi pomeriggio si riunisce il Comitato tecnico scientifico (Cts) che dovrà validare i protocolli per le feste post matrimoni, comunioni e cresime, ma anche approvare le regole per tutte le altre attività che ripartiranno a breve, dai centri commerciali che riaprono al weekend al servizio al chiuso per bar e ristoranti, dalle piscine al chiuso alle terme.

Zona bianca, la timeline: il calendario regione per regione / Pdf

Matrimoni: cosa cambia

Tra i temi più caldi c'è sicuramente la ripartenza del settore 'wedding' dal 15 giugno. Come detto, il Cts si pronuncerà oggi sui protocolli, ma sembra certa l'introduzione di un 'green pass' per gli invitati che dovranno dimostrare o di essere stati vaccinati (almeno con la prima dose oltre i 15 giorni precedenti o con la doppia dose), o di essere guariti dal Covid, oppure di aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti. Quanto ai presenti, l'ipotesi più probabile è quella di non limitare il numero degli invitati nei ricevimenti all’aperto e di stabilire una quota massima solo per i locali al chiuso.

Le organizzazioni di settore propongono l’istituzione di un ‘covid manager‘ ogni 50 ospiti (a cui toccherà l'organizzazione preventiva della cerimonia), l'esenzione dalla mascherina quando c’è il distanziamento e nuove modalità per il servizio del cibo (niente più self-service, ma eventualmente buffet con monoporzioni).