Roma, 22 maggio 2021 - Tutte le Regioni e Province Autonome sono in area gialla a partire da lunedì 24 maggio. Il ministro Speranza firma una nuova ordinanza. Ieri i ricoverati sono scesi sotto quota 10mila per la prima volta da ottobre. In calo anche i ricoverati in terapia intensiva. Oggi il nuovo bollettino di Protezione civile e ministero della Salute aggiornerà ulteriormente su contagi Covid, attualmente positivi e decessi. Il premier Draghi annuncia: "L'Italia sarà aperta ai turisti di tutto il mondo, con un suo Green pass nazionale". Nel Lazio open day aperto agli over 35 nel weekend.

E sempre in tema di vaccinazioni, accordo tra Piemonte e Liguria per le somministrazioni ai cittadini di una regione che si trovino in vacanza nell'altra nel periodo estivo. "Non è alcuna stravaganza, è il sale del regionalismo, è un servizio importante per i cittadini. Non vedo cosa vi sia di strano. Non solo ho avvisato il gen. Figliuolo ma ne abbiamo discusso a lungo", dice il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che questa mattina ha firmato il documento di intesa a Torino con il governatore del Piemonte, Alberto Cirio.

Il bollettino Covid del 22 maggio

I dati dalle Regioni / Puglia

In Puglia sono risultati 399 nuovi casi positivi su 8.977 test: 106 in provincia di Bari, 56 in provincia di Brindisi, 57 nella provincia BAT, 61 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 9 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.432.468 test, i pazienti guariti sono 209.321, infine 32.794 sono i casi attualmente positivi.

Sono 358 (349 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico) i nuovi casi di Coronavirus in Toscana, rilevati grazie a 11.180 tamponi molecolari e 10.870 tamponi antigenici rapidi. Si registrano altri 16 decessi con il totale delle vittime che sale a 6.617 da inizio pandemia. Continua il calo dei ricoverati: oggi sono complessivamente 796, 41 in meno rispetto a ieri, di cui 144 in terapia intensiva, 4 in meno. Gli attualmente positivi sono 11.552, -6% rispetto a ieri; di questi 10.756 sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.

Sono 234 i nuovi contagi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 421.791. Lo riporta il bollettino regionale, che segnala 4 nuovi decessi per un totale di 11.525 vittime da inizio pandemia. Prosegue la discesa dei dati clinici, con 853 ricoverati in totale (-15), di cui 753 (-17) in area non critica; leggera risalita (+2) delle terapie intensive, con 100 ricoverati. Gli attualmente positivi sono 11.296, -495 rispetto a ieri.

In 24 ore sono 125 i positivi scoperti nelle Marche in base a 1.645 test nel percorso nuove diagnosi per una percentuale del 7,6%. Dei casi, 39 riguardano la provincia di Pesaro Urbino, 36 quella di Macerata, 18 la provincia di Ancona, 11 il Fermano, 16 l'Ascolano, 5 da fuori regione. Nel Percorso Screening Antigenico, eseguiti 463 test e riscontrati 20 casi (da sottoporre a tampone molecolare). Il rapporto tra positivi e test è pari al 4%.

Le altre regioni

Due vittime e 36 nuovi positivi in Umbria. In Alto Adige si registrano 50 contagi e un decesso. In Molise solo 3 casi.