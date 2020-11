Roma, 20 novembre 2020 - Il bollettino del ministero della Salute con l'andamento (morti, nuovi contagiati, ricoveri, terapie intensive) dell'epidemia di Coronavirus in Italia (qui il bollettino del 19 novembre) oggi arriva nel giorno (venerdì) in cui viene pubblicato il report settimanale dell'Istituto superiore di sanità con i nuovi indici Rt delle regioni. In mattinata il ministro della Salute Roberto Speranza ha già firmato un'ordinanza con cui rinnova fino al 3 diembre le misure restrittive già in atto per sei regioni (Lombardia, Piemonte, Calabria e Val d'Aosta "rosse", Puglia e Sicilia "arancioni"). Ora si attendono eventuali nuovi provvedimenti sulla base dei dati aggiornati per le altre regioni: l'Abruzzo rischia la zona rossa.

Dal bollettino oggi ci aspettiamo di sapere se viene confermato il sia pur lieve rallentamento della curva dei contagi (se cioè siamo arrivati sul plateau che precede la discesa). Importante non è solo il rapporto positivi-tamponi ma anche l'impatto sugli ospedali (ricoveri 'semplici' e terapie intensive. E secondo l'ultimo report dell'Iss 18 regioni sono oltre la soglia critica dei ricoveri). Trend fondamentale anche per capire come potremo affrontare le prpssime feste di Natale.

Intanto in Alto Adige è partito questa mattina con lunghe code (oltre 24mila test in sole due ore) lo screening di massa che riguarderà il 70% della popolazione. Sul fronte dei vaccini, Biontech e Pfizer hanno inoltrato la richiesta di autorizzatione alla United States Medicines Agency (FDA) per mettere sul mercato il vaccino anticovid. Ed esplode la polemica tra Crisanti e Bassetti. E in Italia aumenta il tasso di letalità che è salito al 4,27 ogni mille pazienti.

Mentre all'estero pessime notizie arrivano ancora una volta dagli Stati Uniti che hanno fatto registrare oltre 2mila morti in 24 ore.

I dati Covid di oggi

Tabella

I territori / Marche

Sono 512 i nuovi positivi ultime 24 ore nelle Marche su un totale di 3.367 tamponi: la percentuale positivi/tamponi è del 29,68% se si considerano solo i test del percorso nuove diagnosi e del 15,2% invece del totale dei tamponi che ne comprende anche 1.642 del percorso guariti. Il numero più alto di casi nell'ultima giornata, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, si è registrato in provincia di Macerata (158); seguono le province di Ancona (145), Pesaro Urbino (113), Ascoli Piceno (47), Fermo (46); tre i contagi da fuori regione). I casi comprendono 77 soggetti sintomatici.

Veneto

In Veneto oggi si registrano 3.468 i nuovi positivi, 116.156 in totale dello scorso 21 febbraio ad oggi. Salgono a 2.294 i ricoverati totali, +52 rispetto a ieri, ma calano a 286 i posti letto occupati nelle terapie intensive (meno 10 rispetto a ieri). Sessantasei i morti nelle ultime 24 ore, 3.123 in totale dall'inizio dell'emergenza.

Le altre regioni

In Basilicata i nuovi contagi sono 232 a fronte di 3 decessi. In Friuli Venezia Giulia sono 10.18 i nuovi positivi e 28 i decessi.

