Roma, 20 novembre 2020 - Non accenna a placarsi la nuova ondata di coronavirus, e il mondo cerca di correre ai ripari: i contagi sono arrivati a quota 56.898.415, con 1.360.381 decessi accertati a livello globale, secondo il conteggio della Johns Hopkins University, che aggiorna costantemente i dati sulla pandemia. Il Paese più colpito sono sempre gli Stati Uniti, con 11.715.316 casi e 252.535 decessi. Dagli Usa il presidente eletto Joe Biden (che oggi compie 78 anni) fa sapere che non ci sarà lockdown: "Ho detto che non chiuderò l'economia, ma il virus".

L'Europa punta sui vaccini

"Dobbiamo essere pronti - dice il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel - abbiamo concordato di velocizzare la preparazione dei piani nazionali di vaccinazione, per assicurare che i vaccini siano a disposizione dei cittadini europei, quando verranno autorizzati".

Dal canto suo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen raccomanda l'uso dei test rapidi antigenici: "Il gold standard sono sempre i test Pcr", i tamponi, ma "sono di gran lunga più costosi, hanno bisogno di grande capacità di laboratorio e ci vuole più tempo per avere il risultato. Quindi i test antigenici rapidi sono molto interessanti per gestire focolai o per monitorare regolarmente categorie a rischio. Come minimo - aggiunge - devono essere efficaci all'80%, il che vuol dire che su cinque positivi ne devono individuare "almeno 4".

Usa, più di 2mila morti in 24 ore

Gli Stati Uniti hanno registrato 2.015 morti in 24 ore per coronavirus e altri 187.833 nuovi casi di Covid-19. Stando all'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, gli Stati Uniti sono il paese più colpito al mondo dalla pandemia, con 11.715.316 casi e 252.535 decessi.

Cina, 1 milione di vaccinati

Sono quasi un milione le persone alle quali in Cina è stato somministrato un vaccino di emergenza per il Covid-19, ancora in fase sperimentale, ha annunciato l'azienda Sinopharm. Le autorità cinesi hanno rilasciato il vaccino a luglio, per gruppi selezionati di persone. Tra queste, funzionari di governo, studenti, persone che per ragioni di lavoro si recano all'estero.

Germania, tutti i dati

In Germania sono stati registrati 23.648 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 879.564 dall'inizio della pandemia. Secondo i dati diffusi dal Robert Koch Institute i nuovi decessi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 260, per un totale di 13.630.

India: 9 milioni di contagi

I casi di coronavirus in India hanno superato i 9 milioni, ha annunciato ufficialmente il ministero della Salute. Il Paese è così il secondo al mondo con il maggior numero di contagi, dopo gli Stati Uniti. Il numero totale dei positivi è di 9.004.000, con 132.162 vittime.

Coprifuoco in California

Il governatore della California Gavin Newsom ha ordinato il coprifuoco, a partire dalle ore 22, da domani, nella maggior parte delle aree dello Stato Usa, nel tentativo di rallentare la curva del contagio da SARS-CoV-2. Sono anche numericamente limitati gli incontri sociali in presenza.

Messico, superati i 100mila morti

Il bilancio delle morti per coronavirus in Messico ha superato le 100 mila vittime, portando il Paese diventare il quarto al mondo ad aver oltrepassato questa soglia. "Oggi in Messico abbiamo 100 mila persone che hanno perso la loro vita a causa del Covid", ha detto il viceministro della Salute, Hugo Lopez-Gatell, in conferenza stampa.