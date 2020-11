Roma, 19 novembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Da alcuni giorni la curva epidemica continua lentamente a scendere e il governo pensa al Natale: non sarà un 'tana libera tutti', ha avvertito Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, ma dopo il 4 dicembre "i negozi e i ristoranti potranno probabilmente ritornare ad una seminormalità". Per la Fondazione Gimbe, nonostante "si veda un primo rallentamento nella crescita dei contagi Covid", "ipotizzare un allentamento delle misure con l'obiettivo di salvare il Natale rischia di avere conseguenze molto gravi". Già prima del 25 dicembre, però, qualcosa potrebbe cambiare nella mappa tricolore ed è previsto per oggi il vertice tra Governo e regioni sui parametri per stabilire le zone di rischio Coronavirus (gialle, arancioni e rosse). Intanto, anche nel resto del mondo la pandemia corre e l'Oms Europa avverte: "Stiamo assistendo a segnali crescenti di sistemi sanitari sopraffatti". Ma buone notizie arrivano sul fronte vaccino anti-Covid: se quello della Pfizer è "efficace al 95%", oggi si apprende che quello dell'università di Oxford, Irbm e Astrazeneca "è ben tollerato, soprattutto negli anziani".

Continuano a crescere i casi di positività al Coronavirus in Veneto, che oggi sono 11.2691 (+3.753). Aumentano anche i morti, che toccano quota 3.057 (+38). Salgono anche gli attualmente positivi, che oggi sono 66582 (+2276), e i negativizzati, che toccano quota 43052 (+1439).

Toscana

In Toscana i nuovi casi sono 1.972 in più rispetto a ieri, su un totale complessivo, da inizio epidemia, di 88.677 unità. L'eta' media dei casi odierni è di 49 anni circa. I guariti crescono del 6,2% e raggiungono quota 32.480 (36,6% dei casi totali). Sono invece 51 i decessi. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.403.341, 17.830 in più rispetto a ieri, di cui l'11,1% positivo. Sono, invece, 8.244 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 23,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.616 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 54.124, +0,03% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.101 (14 in più rispetto a ieri), di cui 287 in terapia intensiva (5 in più).

Covid, in Toscana 55 medici a lavoro per la chiusura delle quarantene

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.197 nuovi contagi (il 17,92 per cento dei 6.680 tamponi eseguiti) e 13 decessi da Covid-19. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 21.922. I casi attuali di infezione sono 11.835. Scendono a 48 i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre salgono a 485 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 580. I totalmente guariti sono 9.507, i clinicamente guariti 190 e le persone in isolamento 11.112.

Abruzzo

Sono complessivamente 21.842 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza: rispetto a ieri si registrano 649 nuovi casi (di età compresa tra 9 mesi e 96 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 721 (di età compresa tra 76 e 99 anni). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 6.259 dimessi/guariti (+168 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 14.862 (+472 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 362.295 test (+4.813 rispetto a ieri). 658 pazienti (+37 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 74 (+9 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 14.130 (+426 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Marche

Tornano a crescere i contagi Covid e anche l'incidenza di positività nelle Marche. Secondo il bollettino del Coronavirus di oggi sono 667 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che sono stati testati complessivamente 3.795 tamponi (2213 nel percorso nuove diagnosi e 1582 nel percorso guariti). La percentuale di positivi torna a salire, dopo una lieve flessione nei giorni scorsi: oggi è al 30,1% su 2.213 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi.

Basilicata

Su 2.147 tamponi processati ieri in Basilicata 290 sono risultati positivi al Coronavirus. Il totale dei lucani attualmente positivi è così salito in 24 ore da a 4.335 a 4.592. La task force regionale ha inoltre segnalato due decessi: dall'inizio dell'epidemia le vittime in Basilicata sono state 101. È lieve l'aumento delle persone ricoverate (175 rispetto alle 172 del precedente aggiornamento), mentre resta fermo a 28 il dato delle terapie intensive. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata, sono stati analizzati 134.214 tamponi, di cui 127.443 risultati negativi.

Le altre notizie di oggi

