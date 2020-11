Roma, 20 novembre - Mappa colorata (zona rossa, arancione e gialla) delle regioni in Italia per le restrizioni anti-Coronavirus: il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha anticipato i tempi e ha già firmato questa mattina un'ordinanza che riguarda alcune delle regioni italiane: L'ordinanza, in vigore da oggi, rinnova le misure relative a queste regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre, "ferma restando la possibilità di nuova classificazione" così come è previsto dal Dpcm del 3 novembre.

Quindi Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta e Calabria restano in zona rossa fino al 3 dicembre. Puglia e Sicilia restano invece in zona arancione. Sempre fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

E' questa la prima certezza della giornata odierna, il d-day - come ogni venerdì - per conoscere se e come cambia la mappa colorata delle regioni in Italia (zona gialla, arancione o rossa) al tempo del Coronavirus. Nel pomeriggio infatti verrà reso pubblico il report settimanale dell'Istituto superiore di sanità: conosceremo l'indice Rt (il cosiddetto indice di trasmissibilità) fondamentale punto di riferimento per il passaggio di una regione da una zona all'altra. Fondamentale insieme agli altri 20 parametri che determinano l'assegnamento. Resta ora da vedere se nel corso della giornata ci sarà un'altra ordinanza che riguardi le altre regioni. Vediamo allora come stanno le cose.

Alto Adige, via ai test di massa

Piemonte e Lombardia

Entrambe, Piemonte e Lombardia, sono in zona rossa dalla prima ordinanza del 6 novembre. E oggi Speranza ha deciso che resteranno "rosse" fino al 3 dicembre. Entrambe le regioni possono esibire un miglioramento dell'Rt ma va detto che per passare da una zona ad un'altra meno restrittiva è necessaria la permanenza per 14 giorni nella fascia di rischio minore. Quindi per entrambre la data minima per l'uscita sarebbe stata comunque il 27 novembre. Speranza ora ha anticipato quello che già si diceva: un prlongamento fino al 3 dicembre.

Zona rossa, cosa si può fare? Domande e risposte

Zone gialle, arancioni e rosse: le regole

Abruzzo

Resta il dubbio sull'Abruzzo che potrebbe passare in zona rossa (sembrerebbe quasi certo), cosa peraltro già decisa con ordinanza autonoma dal governatore Marsilio.

Liguria

Una delle regioni osservata speciale è la Liguria che da venerdì della scorsa settimana (13 novembre) è entrata in zona arancione. In questi giorni si è ventilato un possibile passaggio addirittura in zona rossa. Ovviamente bisogna attendere i risultati del monitoraggio ma sembra, almeno al momento, che possa restare ancora in zona arancione. Del resto il governatore Tolti ha annunciato che l'Rt in Liguria è sceso allo 0,9.

Puglia

La Puglia restava il caso più difficile. Ieri (giovedì) il governatore Michele Emiliano aveva scritto a Speranza chiedendo la zona rossa per le province di Foggia e BAT (Barletta-Andria-Trani). Oggi Speranza ha confermnato la zona arancione. Spetterà semmai al governatoreadottare norme più restrittive.

Lazio

Non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda il Lazio che dovrebbe restare in zona gialla avendo un indice Rt sotto l'1.

La mappa d'Italia

Zona rossa: Piemonte, Lombardia, Calabria, Val d'Aosta, Toscana, Campania, Abruzzo e provincia autonoma di Bolzano.

Zona arancione: Puglia, Sicilia, Basilicata, Liguria, Umbria, Emilia Romagna, Marche e Friuli Venezia Giulia.

Zona gialla: Lazio, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto.

Speranza: "Indice Rt calato"

Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, le misure restrittive "sono l'unico vero strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo. È evidente che provocano sacrifici sul piano economico e culturale, ma come mostrano i numeri preliminari degli ultimi giorni nel nostro Paese, dimostrano di funzionare. Abbiamo, nell'ultima settimana, un livello di Rt, o indice di diffusione del contagio, sceso rispetto a settimana

precedente".