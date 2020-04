Roma, 4 aprile 2020 - Alle 18 la conferenza stampa della Protezione civile per il bollettino e gli ultimi aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. A rendere noti i numeri su contagi, morti e guariti il capo dipartimento Angelo Borrelli.

Marche, 111 nuovi casi. "Crescita più bassa del previsto"

Toscana, calano ancora i nuovi casi: 173. Costa Diadema, altri due ricoveri

Emilia Romagna

Sono 16.540 casi di positività al Covid-19 in Emilia Romagna, 608 in più rispetto a ieri, secondo i dati accertati alle ore 12 di oggi. I decessi passano da 1.902 a 1.977: +75, di cui 51 uomini e 24 donne; riguardano 12 residenti nella provincia di Piacenza, 25 in quella di Parma, 15 in quella di Reggio Emilia, 6 in quella di Modena, 10 in quella di Bologna (nessuno in territorio imolese), 1 in quella di Ferrara, 2 nella provincia di Ravenna, 1 nella provincia di Forli'-Cesena (nessuno nel forlivese), 2 in quella di Rimini.

Lombardia, la nuova ordinanza

In Lombardia si dovrà andare in giro indossando la mascherina o comunque con una protezione su naso e bocca: è quanto prevede la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana che entrerà in vigore domani.

Terapie intensive

Oggil il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ha diffuso i numeri del sostegno dello Stato alle Regioni: i posti letto in terapia intensiva passati da 5.579 a 9.284 (+79%), quelli nei reparti di malattia infettiva e pneumologia arrivati a 34.320 (erano 6.198). Sono stati distribuiti 72,3 milioni di apparecchiature e dispositivi, 51,8 milioni i dispostivi di protezione individuale inviati.

Morti 80 medici

Intanto altri medici sono rimasti vittime del Coronavirus, fa sapere la federazione degli ordini dei medici (Fnomceo). Si tratta di Giandomenico Iannucci, medico di famiglia, e Paolo Peroni, oftalmologo. Il totale delle decessi tra i camici bianchi sale così a 80.

Morto un poliziotto della scorta di Conte

I numeri nel mondo

A livello globale si registrano 60mila morti. Ed è record di vittime in un giorno negli Stati Uniti con 1.480 decessi.

Dati e statistiche live: la mappa

Speciale Coronavirus - Quanto resiste Covid-19 all'aria aperta