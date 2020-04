Roma, 4 aprile 2020 - Da quando è comparso, nello scorso dicembre, il nuovo Coronavirus ha causato 60mila vittime nel mondo. E' il bilancio della Johns Hopkins University che, sulla base di fonti ufficiali, tiene il conteggio dall'inizio della crisi. Dall'inizio dell'epidemia, sono stati registrati oltre 1.131.000 casi di contagio in 190 tra Paesi e territori (da notare però che i criteri in base ai quali i vari Paesi conteggiano i casi positivi sono diversi e alcuni contano solo le persone che hanno bisogno di ricovero in ospedale). Quanto ai guariti, sono oltre 233 mila persone che si sono riprese dopo la malattia.

Nuovo record di morti negli Usa

Ed è nuovo record mondiale di decessi in un giorno per gli Usa, che in 24 ore hanno visto morire 1.480 persone: oltre 7.400 in totale le vittime nel Paese. I casi accertati in tutto il Paese sono 274mila. New York, lo stato più colpito, raggiunge quota 3.000 morti, il doppio rispetto a tre giorni fa. "Lasceremo la decisione sull'ordine ai cittadini di stare a casa ai singoli governatori di ogni Stato", afferma Trump escludendo un ordine nazionale. Mentre l'Oms lancia un nuovo allarme, secondo quanto riportato dall'Independent: un crescente numero di persone giovani o comunque sotto i 60 anni si sta ammalando gravemente o sta morendo.

In Cina tre minuti di silenzio

La Cina si è fermata questa mattina per ricordare le oltre 3.000 vittime della pandemia, osservando tre minuti di silenzio a partire dalle 10 locali (le 4 in Italia). Le tv di Stato hanno mostrato il presidente cinese Xi Jinping e gli altri altri leader del Paese vestiti di nero, con un fiore bianco sulla giacca, ricordare "i martiri e i compatrioti deceduti" davanti alla sede del governo a Pechino, chinando la testa davanti alla bandiera a mezz'asta.

Spagna

Riguardo alla situazione in Europa, con altre 809 nuove vittime nelle ultime 24 ore, sale a 11.744 il bilancio dei morti in Spagna. Secondo i dati odierni del ministero della Salute citati dalla Efe, inoltre, i nuovi contagi sono 7.026 che porta il totale a 124.736 casi in tutta la Spagna, che diventa il secondo Paese al mondo più colpito per numero di casi dopo gli Stati Uniti. Il premier Sanchez ha deciso di prorogare lo stato d'emergenza per altre due settimane, fino al prossimo 26 aprile.

Germania

Sono 90.624 le persone contagiate in Germania, stando al conteggio della Zeit online, che incrocia i dati del Robert Koch Institut, quelli della Johns Hopkins University e le segnalazioni delle autorità sanitarie dei vari Laender. Il numero è raddoppiato rispetto a 9 giorni fa. Il bilancio delle vittime invece è a 1310. Più basso il conteggio "ufficiale" del solo Robert Koch Institut (Rki), il maggiore centro epidemiologico del Paese, che stamattina conta 85.778 casi di infezione: una crescita di 6082 contagi rispetto a ieri (una diminuzione di circa 100 casi). Sono aumentati di 141 unità i decessi, a complessivi 1158.

Gran Bretagna

Neanche la Gran Bretagna sarà in grado di allentare le attuali misure di contenimento prima della fine di maggio: è la previsione di uno dei più autorevoli consiglieri del governo, il quale ha precisato che prima si deve raggiungere il rallentamento del numero dei contagi. Neil Ferguson insegna all'Imperial College di Londra e ha spiegato a Bbc Radio che il governo sta studiando come introdurre gradualmente regole più rilassate. "Vogliamo passare a una situazione in cui, almeno entro la fine di maggio, siamo in grado di introdurre norme meno rigide, più basate sulla tecnologia e i test, rispetto al blocco completo che abbiamo ora. Si sta lavorando intensamente per capire come sostituire il distanziamento sociale molto rigoroso attualmente in atto con un regime basato su numerosi test, accesso molto rapido ad essi, tracciabilità dei contatti di chi si è ammalato".

La mappa dei contagi nel mondo live

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19