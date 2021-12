Roma, 23 dicembre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino Covid del ministero della Salute nel giorno della stretta. Per arginare il boom di contagi degli ultimi giorni, oltre 36mila ieri, e la diffusione della variante Omicron ormai al "28%" in Italia sono necessarie nuove misure. Nel pomeriggio arriveranno sia le restrizioni definitive sia i numeri nazionali su nuovi casi, decessi, ricoveri e terapie intensive. Secondo le prime anticipazioni emerse alla fine della cabina di regia diventeranno obbligatorie le mascherine all'aperto in tutta Italia, al di là del colore delle Regioni, e saranno ridotti la validità del green pass e il periodo tra la seconda e terza dose di vaccino.

Mascherine Ffp2 al chiuso, il Green Pass durerà 5 mesi: la stretta

Regole per i viaggi, cosa cambia da Paese a Paese

Il peggioramento della situazione è stato fotografato anche dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Secondo i dati negli ultimi 7 giorni sono cresciuti tutti nettamente i nuovi casi (42,3%) e i decessi (33%). Continua la progressiva congestione degli ospedali: nell'ultima settimana sono aumentati del 17% sia i posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ordinari sia i ricoverati in rianimazione. L'Italia si scurisce anche nella nuova mappa Ecdc: tutto il Nord Italia è ormai in rosso scuro, che segnala un forte incremento delle infezioni, mentre in giallo resistono solo Molise, Puglia e Sardegna.

"Omicron, tasso di ospedalizzazione più basso rispetto a Delta"

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati del ministero della Salute su contagi, morti e ricoveri e la tabella Pdf

Quarta dose, i virologi: "Solo con nuovi vaccini. Richiamo ogni tre mesi è troppo"

Regioni / Veneto

Sono 5.023 i contagi e 20 i decessi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime sale dunque a 12.241. Sempre più pesante la situazione ospedaliera: i pazienti Covid ricoverati in area medica sono 1.198 (+12), quelli in terapia intensiva 167 (+3). Gli attualmente positivi salgono invece a 65.511.

Zona arancione e gialla in Italia: le regioni a rischio

Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati individuati 2.780 nuovi casi di Covid, il 5,3% di 18.059 tamponi molecolari e 34.720 tamponi antigenici rapidi processati. Gli attualmente positivi sono 21.665: tra questi i ricoverati sono 453 (16 in più rispetto a ieri), di cui 66 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 5 decessi: 4 uomini e una donna con un'età media di 82,6 anni.

Oggi in Puglia si registrano 1.134 nuovi casi, il 2,8% dei 40.705 test processati, e due morti. Come sempre la maggioranza dei casi si registra in provincia di Bari (354); seguono le province di Lecce (223), Foggia (158), Brindisi (147), Barletta-Andria-Trani (136) e Taranto (87). Delle 9.004 persone attualmente positive 166 sono ricoverate in area non critica (-5) e 26 in terapia intensiva (+1).

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 10.356 tamponi molecolari sono stati rilevati 940 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,08%. Sono inoltre 20.310 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 141 casi (0,79%). Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 23,59% dei nuovi positivi, a seguire la 40-49 anni con il 18,78% e quella 50-59 anni con il 15,36%. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 281. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.160, con la seguente suddivisione territoriale: 988 a Trieste, 2.069 a Udine, 766 a Pordenone e 337 a Gorizia. I totalmente guariti sono 133.619, i clinicamente guariti 322, mentre quelli in isolamento ammontano a 8.212.

Continua a colpi di record la crescita dei contagi da Coronavirus nelle Marche: nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 871 nuovi casi e l'incidenza su 100mila abitanti è salita a 315,03 (ieri 307,17). Alto il numero di tamponi processati: sono 10.313 (7.136 nel percorso diagnostico e 3.177 nel percorso guariti, 12,2% di positivi) a cui si aggiungono 4.593 test antigenici (464 positivi rilevati).

Curva dei contagi ancora in salita in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 344 casi confermati di positività al Covid (+ 40), sulla base di 4.335 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.817 tamponi per un tasso di positività del 2,9%. Due le vittime: un uomo di 58 anni residente in provincia di Nuoro e un 86enne della Città Metropolitana di Cagliari. Stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 11, mentre i ricoverati in area medica sono 127 (+ 6); 4.296 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 84).

Si aggrava il bilancio delle vittime in Alto Adige dove sono stati segnalati 4 decessi nelle ultime 24 ore. Sono stati accertati anche 245 nuovi casi: di questi 141 sono stati rilevati sulla base di 1.820 tamponi molecolari (di cui 486 nuovi test) e 204 sulla base di 14.407 test antigenici. Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri (82, -4), mentre restano invariati (21) i posti letto occupati in terapia intensiva.

In Basilicata 270 contagi, 46 casi in Molise.