Roma, 23 dicembre 2021 - Chi si contagia con la variante Omicron del Coronavirus ha meno probabilità di finire in ospedale e ammalarsi gravemente rispetto a chi si infetta di Delta. A stabilirlo sono diversi studi, due condotti rispettivamente in Inghilterra e Scozia e un altro realizzato del National Institute for Communicable Diseases, su dati sanitari raccolti in Sudafrica, da dove la mutazione del Covid è partita, e in Danimarca. Dai dati sembrano quindi arrivare buone notizie: la nuova variante, che sta diventando dominante in molti Paesi, ha un ridotto rischio di ospedalizzazione rispetto alla mutazione Delta.

La ricerca inglese nota infatti che le persone contagiate da Omicron hanno fra il 15% e il 20% di possibilità in meno di ricovero in ospedale rispetto ai contagiati da Delta. In particolare, lo studio realizzato dall'Imperial College a Londra sottolinea che fra le persone infettate da Omicron hanno per il 40-45% di probabilità in meno di passare una notte o più in ospedale, rispetto a chi è stato infettato dalla Delta. Coloro, inoltre, che sono stati già precedentemente contagiati hanno il 50-60% di possibilità in meno di ricovero rispetto a chi invece non è stato precedentemente infettato. D'altro canto, lo studio scozzese sostiene che Omicron sia associabile alla riduzione di due terzi del rischio di ricovero rispetto a Delta.

E anche un altro studio, realizzato del National Institute for Communicable Diseases su dati sanitari raccolti in Sudafrica e Danimarca, conferma queste buone notizie. "In Sudafrica, l'epidemiologia è questa: Omicron si sta comportando in modo meno grave", ha confermato Cheryl Cohen, uno degli autori dello studio. Non è chiaro, secondo gli scienziati, perchè si osservino casi meno gravi e comunque l'esperienza del Sudafrica, che ha una popolazione molto giovane, potrebbe non tradursi in modo analogo in altri Paesi (in Sudafrica l'età media è di 27,6 anni mentre in Italia è di 47,3). Lo studio comunque ha stabilito che, tra le persone risultate positive nei mesi di ottobre e novembre, i casi di Omicron avevano l'80% in meno di probabilità rispetto ai casi Delta di finire in ospedale (dati ovviamente 'bilanciati' in base a fattori come etù, condizione di salute precedenti, eventuali contagi precedenti). I ricercatori allertano in ogni caso che comunque, considerato l'elevato grado di contagiosità, la variante Omicron rischia ugualmente di mettere sotto pressione i servizi sanitari.

Ma ci si chiede, quindi, come sta andando l'ondata in Sudafrica, da dove la variante è partita? Stando sempre ai dati, l'enorme ondata di casi di Omicron sembra diminuire con la stessa rapidità con cui è cresciuta nelle settimane successive all'annuncio. E il calo delle infezioni potrebbe indicare che il picco di Omicron in Sudafrica è passato: ne è convinto lo scienziato che ha guidato la risposta alla pandemia nel Paese, Salim Abdool Karim, secondo il quale, a giudicare dai dati preliminari, c'è da attendersi che "ogni altro Paese, o quasi, segua la stessa traiettoria".

Anche Ridhwaan Suliman, un altro dei più accreditati scienziati locali, del South African Council for Scientific and Industrial Research, è certo che il Paese abbia "superato il picco dell'ondata di Omicron, anticipato dal significativo declino (dei casi) nella popolosa provincia di Gauteng". Gauteng è il cuore commerciale del SudAfrica, la regione dove per la prima volta è stata accertata la nuova variante. Secondo Michelle Groome, del National Institute for Communicable Diseases, tutte i dati indicano che è stato "superato il picco di contagi nel Gauteng". E secondo Suliman, una situazione analoga di superamento del picco si registra anche nelle altre province del Paese.

Nel frattempo, contro la variante, la casa farmaceutica britannica AstraZeneca ha annunciato che la terza dose del suo vaccino contro il Covid-19 aumenta "in modo significativo" i livelli di anticorpi: "La dose booster - fa sapere la società - ha neutralizzato la variante Omicron a livelli ampiamente simili a quelli osservati dopo la seconda dose contro la variante Delta".

