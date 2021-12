Roma, 23 dicembre 2021 - Si impenna il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Italia, cresciuti di ben il +42,3% in 7 giorni. Un netto aumento, pari al 33%, si registra anche nei decessi. Sul fronte ospedaliero crescono ancora i posti letto occupati da pazienti Covid, con un +17% in area medica e +17,3% in terapia intensiva. Lo rileva il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che confronta i dati della settimana 15-21 dicembre rispetto alla precedente. Si tratta, spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta, di "un'impennata favorita anche dalla rapida diffusione della variante Omicron, ampiamente sottostimata da un sequenziamento insufficiente".

Cresce la pressione sugli ospedali

Cresce anche la pressione sugli ospedali. Nell'ultima settimana sono aumentati del 17% i ricoveri (+1.218) e del 17,3% i pazienti in terapia intensiva (+149). Crescono anche i casi attualmente positivi (384.144 vs 297.394) e le persone in isolamento domiciliare (374.751 vs 289.368).

Casi in aumento in tutte le regioni

Nella settimana dal 15 al 21 dicembre si registrano oltre 250 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti in metà delle province italiane e aumentano i nuovi casi in tutte le regioni ad eccezione della provincia di Bolzano: si va dal 12,4% del Friuli-Venezia Giulia al 86,3% dell'Umbria. La Fondazione Gimbe che chiede al governo "misure tempestive per contenere la quarta ondata", tra cui "ridurre le tempistiche di somministrazione della dose booster a 3-4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale" e "istituire l'obbligo di mascherina FFP2 nei luoghi pubblici al chiuso e sui mezzi di trasporto".

Vaccini

Riguardo ai vaccini, nell'ultima settimana aumenta il numero di somministrazioni, sono state 3,7 milioni. In particolare si registra il +13,8% di nuovi vaccinati, che per circa il 40% dei casi riguardano la fascia 5-11 anni, fascia nella quale, al 21 dicembre, si erano raggiunte le 108.112 somministrazioni. Scendono invece i nuovi vaccinati over 12 anni.