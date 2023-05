Concertone per aiutare gli alluvionati Pausini in prima linea: "Io ci sarò"

di Enrico Agnessi

Unire musica e motori nel segno della solidarietà. È un progetto del quale in città si parla da alcuni giorni quello lanciato ieri in maniera ufficiale dai sindaci dei comuni emiliano-romagnoli flagellati dal maltempo. Un grande concerto estivo all’Autodromo di Imola, rimasto orfano del Gran premio di Formula 1 di domenica scorsa proprio a causa dell’alluvione. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi da destinare all’emergenza e, al tempo stesso, risarcire dalle emozioni perse un circuito che, per non gravare ulteriormente su una sistema impegnato nei soccorsi, ha compiuto un doveroso passo indietro qualche giorno fa, rinunciando a un indotto milionario.

L’evento, dai contorni ancora tutti da definire, ha già un paio di punti fermi. Il titolo: ‘Music valley – Romagna mia’. La data: sabato 5 agosto, primo vero week-end libero per il Circus iridato, guidato oggi dall’imolese Stefano Domenicali, finestra scelta proprio per consentire ai piloti, molti dei quali realmente toccati dalla tragedia vissuta in alcuni casi da vicino, come i piloti della faentina AlphaTauri, di portare il loro saluto in Autodromo. E poi una super protagonista: Laura Pausini. "La mia Romagna chiama. Io ci sono. Vi aspetto" ha scritto ieri la cantante, originaria di Solarolo (Ravenna) in risposta all’appello social partito dal sindaco di Imola, Marco Panieri. Poco prima, la stessa Pausini aveva annunciato che avrebbe devoluto il cachet dei suoi tre concerti estivi a Venezia ai comuni di Solarolo, Castelbolognese e Faenza perché "ritorno sul palco dopo quattro anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente" ha spiegato.

"Siamo da sempre il trattino che lega Emilia e Romagna, stavolta le uniremo nel nome della solidarietà" è invece la suggestione di Panieri, promotore di un appello sottoscritto anche dai suoi colleghi sindaci e presidenti di province Michele de Pascale (Ravenna), Matteo Lepore (Bologna), Enzo Lattuca (Forlì-Cesena) e Jamil Sadegholvaad (Rimini). "Vogliamo un evento che sia l’occasione per superare ostacoli e paure e che possa rappresentare un segnale concreto di ripartenza e rialzarci tutti insieme" spiegano gli amministratori.

Chi ci sarà assieme alla Pausini in Autodromo ad agosto? È ancora presto per dirlo. Nel 2012, quando si trattò di raccogliere fondi per i terremotati, tra il palco dello stadio Dall’Ara di Bologna e l’area di Campovolo di Reggio Emilia si alternarono tanti figli di questa terra. Tra gli altri Cesare Cremonini, Gianni Morandi, Nek e Samuele Bersani. Ma anche grandi artisti comunque legati in qualche modo alla regione come Jovanotti ("Ho vissuto a lungo a Forlì, da sempre mi sento romagnolo") e Piero Pelù, ambasciatore di Dozza. La solidarietà chiama, la speranza è che rispondano in tanti.