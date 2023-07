Colera in Sardegna: un caso a Cagliari. Forse contagio da frutti di mare crudi

Cagliari, 10 luglio 2023 - Individuato un caso di colera in Sardegna: un pensionato di 71 anni è il primo paziente dall'epidemia del 1973 che colpì Sardegna, Campania e Puglia. L'uomo di Arbus è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove è stato riscontrata la presenza del vibrione. Le sue condizioni sono stabili ed è in miglioramento.

Secondo la Asl del capoluogo sardo, la situazione non desta preoccupazione perché si tratterebbe di un caso isolato. Resta però sconosciuto al momento il luogo e il giorno del contagio: l'anziano soffre di patologie cardiache e non ha fatto recentemente viaggi all'estero. Ha accusato i primi sintomi un mese fa. Non si esclude che possa essersi contagiato dopo aver mangiato frutti di mare crudi, come l'uomo ha dichiarato ai medici. Se la causa sia stata il consumo di cibi contaminati, lo si saprà però solo a metà settimana, quando si avrà la risposta dell'Istituto superiore di sanità, cui è stata mandata la coltura del batterio, e se ne conoscerà i fenotipo.

Intanto, col coordinamento dell'assessorato regionale alla Sanità è scattato il protocollo affidato al servizio di Igiene e sanità nella Asl di Sanluri, territorio da cui proviene il pensionato. "Saranno verificate la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro della persona", spiega all'Agi il direttore generale della Asl di Cagliari, Marcello Tidore, "e i contatti che questa ha avuto".